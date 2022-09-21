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مشيرة إسماعيل بـ«الحجاب» على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة للدراما

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

مشيرة إسماعيل

بعد سنوات طويلة من الظهور في المناسبات الفنية، خطفت الفنانة مشيرة إسماعيل الأنظار نحوها، وذلك عقب ظهورها المميز على السجادة الحمراء، بمهرجان القاهرة للدراما، في نسخته الأولى المقامة بمركز المنارة للمؤتمرات بمنطقة القاهرة الجديدة.

تفاصيل إطلالة مشيرة إسماعيل

ارتدت الفنانة القديرة مشيرة إسماعيل، بدلة مصممة بشكل بسيطة باللون الأسود، وحجاب أبيض اللون.

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سبب اختفاء مشيرة إسماعيل

وخلال الشهر الماضي، كشفت الفنانة مشيرة إسماعيل عن سبب ابتعادها عن الأضواء، والمشاركة في الأعمال الفنية، موضحة أنها لن تعود للتمثيل نهائيا إلا بعد انتهاء أزمة ، إلى جانب عدم عرض أعمال مميزة عليها حتى اللحظات الأخيرة.

وتعد مشيرة إسماعيل، من أشهر نجمات الفن، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الهامة، وآخر ظهور لها كان في 2017. 

 

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تكريمات مهرجان القاهرة للدراما 

ويكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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