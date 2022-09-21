«البدلة» عنوان الأناقة لـ6 فنانات في مهرجان القاهرة للدراما.. بينهن نيللي كريم

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

إطلالات مميزة ومختلفة تألقن بها عدد من النجمات أثناء حضورهن مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى، التي انطلقت مساء اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، والذي يترأس فعالياته الفنان القدير يحيى الفخراني.

وبشكل لافت للأنظار، ظهرن عدد من الفنانات بـ«بدل» مميزة وأنيقة، أظهرت جمالهن.

1- إطلالة نيللي كريم

ظهرت الفنانة نيللي كريم، مرتدية بدلة سوداء اللون، بتصميم بسيط للغاية، تمثلت في بنطال طويل «شارلستون»، وسترة ذو أكمام طويلة، واعتمدت تسريحة الشعر القصير، مع لمسات بسيطة من الماكياج.

2- إطلالة فردوس عبد الحميد

وظهرت الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد، مرتدية بدلة باللون الأسود أيضًا، متمثلة في «جيب» سوداء، وفوقها توب باللون ذاته، وأعلاها سترة بالأسود مزينة بنقوش لامعة من اللون البني، مع اعتمادها تسريحة الشعر القصير.

3- إطلالة عفاف شعيب

الفنانة عفاف شعيب ظهرت ببدلة سوداء اللون، بسيطة التصميم، وذو أكمام مزينة الأطراف باللون الأبيض، مع ارتداء حجاب باللونين الأبيض والأسود.

4- إطلالة فتحية طنطاوي

وتألقت الفنانة القديرة فتحية طنطاوي، ببدلة سوداء اللون أيضًا، وأسفلها سترة باللون ذاته مصممة من الستان، كما ارتدت «تربون» باللون الأسود.

5- إطلالة سهر الصايغ

وببدلة بيضاء اللون وبسيطة التصميم وذو أكمام طويلة، تألقت الفنانة سهر الصايغ أثناء ظهورها على السجادة الحمراء، مع اعتمادها على تسريحة «الكعكة»، ووضع لمسات بسيطة من الماكياج.

6- إطلالة مشيرة اسماعيل

وتألقت الفنانة القديرة مشيرة اسماعيل، ببدلة مصممة بشكل بسيط باللون الأسود، وارتدت «حجاب» أبيض اللون.