ظهور مفاجئ لطفلة فيلم «الحفيد» وشقيقتها.. تألقتا بالأسود «صورة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ظهور مميز جاء بشكل مفاجئ لكل من الفنانتين إيناس عبد الله وشقيقتها دينا عبد الله، وذلك خلال وجودهما على السجادة الحمراء، في الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما، المقام بمركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة.

تفاصيل ظهور دينا وإيناس عبد الله

ورصدت العدسات دخول كل من الإعلامية وبطلة فيلم «الحفيد» دينا عبد الله، رفقة شقيقتها الأكبر الفنانة إيناس عبد الله، على السجادة الحمراء للحفل، حيث خطفتا الأنظار نحوهما بشدة.

وظهرت الإعلامية والممثلة دينا عبد الله، الشهيرة بدور «الطفلة سوسن» في فيلم «الحفيد»، بفستان لامع «كات» باللون الأسود، مع حملها شال على كتفيها باللون ذاته، واعتمادها على تسريحة الشعر الانسيابي باللون الأشقر على كتفيها.

إطلالة إيناس عبد الله

وارتدت الفنانة والإعلامية إيناس عبد الله فستانًا لامعًا أيضًا باللون الأسود، جاء بتصميم فضفاض، مع ارتداء حجاب للرأس باللون الأسود، ومزين بشريط لامع على أحد أطرافه.

أبرز الحضور بمهرجان القاهرة للدراما

وشهد المهرجان في دورته الأولى، حضور نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات، من بينهم، إلهام شاهين، نادية الجندي، سميحة أيوب، هنا شيحة، ياسمين رئيس، شيكو، محمد عبد الرحمن، أحمد عبد العزيز، وغيرهم.