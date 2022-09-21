يسرا تخطف الأنظار بإطلالتها في مهرجان "القاهرة للدراما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

خطفت الفنانة يسرا الأنظار على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة أنيقة.

وظهرت يسرا مرتدية فستانا طويلا باللون الأسود، ونسقت معه قفازات يد بنفس اللون.

واعتمدت مكياجا قويا، إذ وضعت أحمر الشفاه باللون الأحمر.

واختارت أن تترك خصلات شعرها منسدلا على كتفيها.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط طويلة، وكوليه.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.