مهرجان "القاهرة للدراما".. نيللي كريم تخطف الأنظار بإطلالتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تصوير- إسلام فاروق

تألقت الفنانة نيللي كريم على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان "القاهرة للدراما " في نسخته الأولي، الذي يقام في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية، وخطفت الأنظار بإطلالة جذابة.

وأطلت نيللي مرتدية جامبسوت باللون الأسود.

واعتمدت مكياجا بدرجات النيود, واختارت أن يكون شعرها مرفوع لأعلى.

ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللون الأسود.

وزينت إطلالتها بارتداء مجوهرات مكونة من أقراط، وأسورة.

وانطلق اليوم الأربعاء 21 سبتمبر الدورة الأولى من مهرجان "القاهرة للدراما"، برئاسة الفنان يحيى الفخراني، لتقييم الموسم السنوي للدراما المصرية خلال شهر رمضان الماضي، بحضور باقة من نجوم صناعة الدراما المصرية، وتتولى شركة POD Egypt تنظيم المهرجان بصفتها الراعي الإعلامي، والقائم بأعمال العلاقات العامة للمهرجان.