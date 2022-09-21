عودة "الحمام البلدي" من جديد.. مطلي بالذهب وثمنه 20 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

بدأت عودة معظم الأشياء القديمة تتصدر المشهد من جديد، ولكن مع تغيير بسيط في الأسماء وإجراء بعض التعديلات على النسخ القديمة منها والتجديد فيها، حيث أثارت الجدل، بعض الصور الخاصة بـ"الحمام البلدي القديم"، ولكن بأشكال جديدة وأسعار خرافية.

بعد أن اختفت الحمامات البلدي من البيوت منذ سنوات، عادت تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، بشكل جديد ومزخرف مطلي بالذهب، وبأسعار خيالية، حيث يصل سعر القطعة الواحدة لـ20 ألف جنيه، وأطلق عليه اسم جديد وهو "سكواتينج تواليت".

يسمى الحمام العادي باسم "حمام القرفصاء"، ومقارنة بالحمامات الحديثة، استخدام وضع القرفصاء هو الأكثر والأفضل صحيًا من استخدام حمامات الجلوس الحالية.

لماذا يجب عليك تفضيل استخدام حمام القرفصاء عن حمام الجلوس؟

يساعد وضع القرفصاء في استرخاء عضلة العانة، هي عضلة موجودة حول المستقيم تساعد على التحكم في حركات الأمعاء والمثانة.

عندما يجلس المرء القرفصاء، تقوم عضلة العانة بتقوية القولون، نتيجة لذلك، يحصل البراز على مسار مستقيم للتدفق مما يجعل التبرز أسهل، هذه ليست حالة مماثلة عند استخدام المراحيض العادية، ةفق ما أورد موقع "discover".

يشير الإمساك إلى صعوبة إفراغ الأمعاء، ربما بسبب البراز الصلب أو البطيء الحركة، ومن شروطه الشعور بامتلاء المعدة، إنها حالة مألوفة للغاية ويعاني الكثير منها، باستخدام وضع القرفصاء، يمكن للمرء أن يخفف ويمنع الإمساك.

إن وضع الجسم في وضع القرفصاء، يسمح للعضلة المستقيمة بالاسترخاء، وبالتالي، يتم تقويم القولون، هذا يعطي البراز الصلب أو البطيء الحركة مسارًا مستقيمًا للتدفق، لذلك ستكون قادرًا على تخفيف الإمساك في وقت قصير جدًا.

علاج البواسير:

البواسير هي أوردة منتفخة وملتهبة حول فتحة الشرج أو أسفل المستقيم، أحد أسباب الإصابة بالبواسير هو الإجهاد عند التبرز، لكن وضع القرفصاء يجنبك الإصابة بها.

الوقاية من التهابات المسالك البولية وصعوبات التبول:

من السهل الحفاظ على تدفق البول عند الانسان عندما ينحني، لذلك تسترخي عضلات الأمعاء، وبالتالي لا يلزم سوى قوة صغيرة لطرد البول، نتيجة لذلك، يقلل وضع القرفصاء من مخاطر التهابات المسالك البولية ويحسن القدرة على التبول.

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