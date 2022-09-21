بالمميزات والعيوب.. أفضل أنواع الطابعات وأسعارها

محمد اسماعيل - القاهرة - أصبحت الطابعات فى الوقت الحالي واحدة من الأجهزة المهمة والمطلوب تواجدها في المنزل، كما تعد الطابعات من الأجهزة الأساسية في الشركات والمكاتب وكافة المحلات والمدارس وغير ذلك.

ومع اقتراب العام الدراسي الجديد أصبحت الطابعات من المهم تواجدها في المنزل حيث يمكن طباعة نماذج وأشكال للأطفال وجعلهم يقوم بإعادة رسمها وتلوينها لتنمية مهاراتهم كما يمكن استخدامها فى طباعة الدروس أيضًا.

عيوب ومميزات الطابعات وأنواعها:

وتتنوع الطابعات بين الحبر والليزر ولكل منهما مميزات وعيوب، حيث تتميز الطابعة الليزر بأداء أفضل ونتائج في أقل وقت أقل وجودتها عالية في الطباعة، كما يمكنها الطباعة على جميع أنواع الورق بأحجامه المختلفة.

وتتميز الطابعة الليزر بانخفاض سعر الحبر المخصص لها لكنه سريع الأنتهاء، ويتم استخدامها في الشركات لأنها تعطى أعلى جودة في أقل وقت.

أما الطابعة الحبر جودتها في الطباعة منخفضة مقارنة بطابعة الليزر، لكن سعرها منخفض عن الطابعة الليزر، وتحتاج طابعات الحبر إلى نوع ورق معين للحصول على أفضل جودة وتناسب مع أغراض المنزل.

ويمكن شراء أي نوع طابعة من خلال موقع أمازون، كما يمكن الحصول على أغراض الطابعات من حبر وأوراق وأي شي يخص الطابعات، وفيما يلى أسعار الطابعات وكل الملحقات الخاصة بالطباعة.

طابعة ليزر كانون اي سينسيس MF3140 الكل في واحد

كانون MG2540 AiO، طابعة/مسح ضوئي متعددة الوظائف، طابعة نافثة للحبر

طابعة متكاملة من اتش بي 3790 DeskJet Ink Advantage، متعددة الالوان

A4 ورق 80 جرام - أبيض - عبوة 500 ورقة

خراطيش حبر من كانون متوافقة مع طابعات Cl-446 وPg-445 - عبوة متعددة القطع