حجاب وريش أبيض.. إطلالات ساحرة لـ فنانات دراما التسعينيات بمهرجان القاهرة

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حضور مميز شهدته السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، لعدد من نجمات دراما فترتي الثمانينيات والتسعينيات، ما أدخل السرور على قلوب العديد من المشاهدين، إذ أعاد هذا الحضور الأذهان للعديد من الأعمال الدرامية المميزة في تلك الآونة.

تفاصيل إطلالات فنانات زمن الدراما المصرية

وجاء من بين حضور ممثلات زمن الدراما المصرية، كل من سيدة المسرح سميحة أيوب، والفنانات، سميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، وفادية عبد الغني.

1- إطلالة سميحة أيوب

وظهرت الفنانة سميحة أيوب، مرتدية بدلة صيفية فضفاضة باللون الأزرق، وبها نقوش بمنطقة الرقبة باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة الشعر القصير «الكاريه»، ووضع لمسات مميزة من المكياج.

2- إطلالة مديحة حمدي

وظهرت الفنانة القديرة مديحة حمدي بإطلالة مميزة، تمثلت في فستان باللون الأزرق الداكن، وتوسطه حزام باللون ذاته ومزين بالريش الأبيض، مع ارتدائها حجاب باللون الأبيض أيضا.

إطلالة سميرة عبد العزيز

وتألقت الفنانة سميرة عبد العزيز بإطلالة أنيقة وبسيطة أيضا، تمثلت في بدلة باللون الأسود اللامع بشكل بسيط، كما حرصت على الظهور مرتدية سلسلة تحمل صورة زوجها الكاتب الراحل محفوظ عبد الرحمن.

4- إطلالة فادية عبد الغني

فيما ظهرت الفنانة فادية عبد الغني، تمثلت في بنطال باللون الأسود، مع ارتداء سترة مصممة من الشيفون «نصف كم» جاءت باللون الوردي.