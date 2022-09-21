إطلالات مميزة لـ مذيعات DMC في مهرجان القاهرة للدراما «صور»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالات مميزة تألقن كل المذيعات شيرين عفت، وسالي شاهين، وذلك خلال تقديمهن فعاليات الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما، والذي ينطلق مساء اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات، ويعرض عبر شاشة DMC حصريًا، والذي يترأسه الفنان يحيى الفخراني.

تفاصيل إطلالات مذيعات DMC

وظهرت المذيعة شيرين عفت، مرتدية فستانًا أنيقًا من مصمم من الستان الأبيض، مع أكتاف «كات» لامعة باللون الفضي، واعتمدت تسريحة الشعر المموج الانسيابي على كتفيها، مع وضع لمسات ساحرة من الماكياج.

وظهرت المذيعة سالي شاهين، مرتدية فستانًا «أوف شولدر» باللون «روز جولد»، وجاء بتصميم بسيط للغاية، كما اعتمدت الظهور بتسريحة الشعر القصير، ووضع ماكياج تناسب مع الإطلالة ذاتها.

مهرجان القاهرة للدراما

جدير بالذكر أن لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، تضم نخبة كبيرة من صناع الدراما من بينهم، المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.