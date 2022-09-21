ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.. تصيبك بـ4 أمراض خطيرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

الطماطم واحدة من الثمرات الغذائية التي لا غنى عنها داخل كل منزل، إذ يسهل دخولها في العديد من الأكلات والأصناف المختلفة، بدءًا من وضعها مع مكونات السلطة الخضراء، وحتى تجهيزها كسائل «صلصة» لإضافتها للأطباق المتنوعة كالمكرونة والأرز والخضروات بأنواعها وغيرها، لكن ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميا؟.

وردًا على تساؤل ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟، تكشف الدكتورة إيمان شلبي، خبيرة التغذية، خلال حديثها لـ«هن»، عن النتائج التي تقع عند تناول هذه الثمرة بشكل يومي.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم يوميًا؟

وخلال حديثها أوضحت خبيرة التغذية، أنه لا يتعرض الجسم لأية أضرار عند تناول الطماطم يوميًا، ولكن في حالة إذا جرى أكلها بشكل معتدل، وليس بإفراط كبير، تحتوي على العديد من الفوائد المهمة لصحة الجسم والبشرة.

أوضحت «شلبي» أنه يمكن تناول الطماطم يوميًا باعتدال، من خلال إضافتها إلى أحد الأطباق أثناء أكل الوجبة، لكن مع الحرص على عدم الإكثار منها، «يعني في الحالة دي مضفهاش على السلطة كمان، كفاية صنف واحد».

فوائد تناول الطماطم

وتتضمن أبرز فوائد الطماطم، والتي تتمثل في:

- احتواءها على نسب عالية من المياه.

- تحتوي على مادة تعرف بـ«لايكوبين»، والتي تساهم في الحفاظ على نضارة البشرة، وكذلك تنظيف الرئة خاصة للمدخنين من مادة النيكوتين.

- تناولها على معدة فارغة يساعد في الحماية من هشاشة العظام.

- تقي من الإصابة بسرطان القولون والبروستاتا.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الطماطم بإفراط يوميًا؟

أما في حالة تناول الطماطم بشكل مفرط يوميًا، يتعرض الشخص للإصابة بالاسهال، إلى جانب الشعور بالحموضة، وتهيج المعدة خاصة لأصحاب القولون العصبي، كما تتسبب أملاح البوتاسيوم المتواجدة بها في حبس المياه داخل الجسم.