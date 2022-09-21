باحثة: لا توجد حياة زوجية دون مشكلات والتفاهم سر النجاح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلت نهى زهرة، الكاتبة والباحثة في العلوم الإنسانية، وزياد أشرف مدير تسويق، ضيفين في حلقة اليوم الأربعاء، ببرنامج «السفيرة عزيزة» على قناة dmc، من تقديم الإعلامية نهى عبدالعزيز.

وقالت الكاتبة إنه لا توجد حياة زوجية دون مشاكل، مشددة على أن التفاهم سر النجاح.

أما زياد أشرف، قال إن الزوج مثل الشركة، وبالتالي يجب أن يتحمل الزوجان كل شيء سويا، مثل الأبناء والوجبات المنزلية: «كل واحد بيشارك في الحياة مع الطرف الآخر عشان يعدوا بها لبر الأمان».

تغيير في المفهوم يغير الحياة إلى الأسوأ أو الأحسن

وترى نهى زهرة خلال حوارها ببرنامج السفيرة عزيزة، أنّ أي تغيير في المفهوم يغير الحياة إلى الأسوأ أو الأحسن: «لما بنقول أنت ملزم وأنتِ ملزمة نبدأ في التحفز، ونركز على الواحدة، وبالتالي يجب أن تكون الحياة مبنية على الالتزام وليس الإلزام».

وأشارت، إلى أن الالتزام مبني على المشاعر: «لو أحببت الطرف الآخر، فإنني سألزم نفسي بما هو أكثر مما هو مطلوب مني»، موضحةً أن الزواج أساسه المشاعر والمودة والرحمة والحب، وعندما يتم فرض المادة على المشاعر تفسد الحياة الزوجية.

رتم الحياة سريع

وأكد أن رتم الحياة أصبح سريعا، وبالتالي فإن الحل لتجنب المشكلات الزوجية هو التنازل: «مينفعش نزعق ونعمل مشاكل، لأن الأمور بسيطة ولازم نشيل بعض»، وأشارت نهى زهرة إلى أنّ الرجل يجب أن حكيما، وإذا كان الوضع سيئا، فإنه لا يجب أن يزيده سوء.