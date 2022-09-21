تسريب خلطة الدجاج المقرمشة السحرية.. السر في الفلفل الأبيض

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

خلطة الدجاج المقرمشة السرية، واحدة من الخلطات التي ظلت لسنوات طويلة سر واحد من أشهر مطاعم الدجاج المقلي بالعالم، إذ إنه حقق شهرة واسعة بجميع البلدان العربية والأجنبية، لكنه ظل محتفظًا بخلطته السرية، الغنية بالأعشاب، رغم بحث الكثيرون، ومحاولة المنافسون محاكاتها.

ومؤخرًا تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ورقة تحمل تفاصيل ومكونات خلطة الدجاج المقرمشة السرية، من قِبل المؤسسين، وفقًا لما نشره موقع «bosshunting» الأمريكي

خلطة الدجاج المقرمشة السرية

وأكد الموقع أن سر المذاق المميز هو الفلفل الأبيض، وبعض البهارات التي تُخلط جيدًا مع الدقيق، ويُغمر بها الدجاج مع الحليب، ومن ثم يترك بالتتبيلة لمدة 24 ساعة، قبل تحميره بالزيت.

خلطة الدجاج المقرمشة السرية

وأوضح الموقع الأمريكي، أن خلطة الدجاج المقرمشة السرية، تتكون من 11 نوع أعشاب والتوابل الأصلية، التي جاءت على النحو التالي.

مكونات خلطة الدجاج المقرمشة السرية

2/3 ملاعق صغيرة من الملح.

1/2 ملاعق صغيرة من الزعتر.

1/2 ملعقة صغيرة ريحان.

1/3 ملاعق صغيرة من الزعتر.

1 ملعقة صغيرة ملح كرفس.

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.

1 ملعقة صغيرة خردل مجفف.

4 ملاعق صغيرة من الفلفل الحلو.

2 ملاعق صغيرة من ملح الثوم.

1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

3 ملاعق صغيرة فلفل أبيض.

حقيقة خلطة الدجاج المقرمشة السرية

وعلى الرغم من أن الأمر بات يتصدر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تحت عنوان تسريب خلطة الدجاج المقرمشة السرية، إلا ان الأمر كان كُشف منذ 6 سنوات مضت، تحديدًا في 2016، وفقًا لما نشره حينها موقع «chicagotribune».