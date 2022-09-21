ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟.. الإفراط يؤدي إلى الجلطات

القاهرة - سمر حسين - صحة

العنب واحد من أشهر الفواكه الموسيمية التي يفضلها الكثير من الأشخاص، فهو فاكهة مميزة عقب تناول وجبتك الأساسية، كما يمكن تجفيفه والحصول على كمية كبيرة من الزبيب، أو حتى استخدامه في صُنع العصائر الطبيعية، فضلًا عن فوائده الصحية، إذ يحتوي على نسبة عالية من المياه والجلوكوز الذي يساعد على تجنب تعرض الجسم للجفاف.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب

ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب؟، سؤال يدور بأذهان الكثير من مُحبي فاكهة العنب، إلا أن الأمر قد يتوقف على مدى الإفراط أو الاعتدال فيه، للتحكم في فوائده أو أضراره.

فوائد كبيرة للعنب

كان الدكتور محمد حلمي، استشاري التغذية العلاجية، سرد من قبل لـ«هُن» فوائد العنب التي تدفعك لتناوله ولكن بكميات محدودة دون إفراط والتي جاءت على النحو التالي:

آمن للدايت، ومرضى السكر.

مضاد للأكسدة إذ يحتوي على مادة، ريسفيراترول، أحد مركبات الفينولات القوية جدا، والتي تعتبر من أقوى مضادات الأكسدة.

يعمل على خفض معدل الكوليسترول الضار.

يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع.

يعمل على الحفاظ على صحة القلب والشرايين.

يعمل على مقاومة أعراض الشيخوخة المبكرة.

يعزز حساسية الأنسولين.

كما يعمل على تحسين عملية التمثيل الغذائي والحرق.

يحتوي على «فيتامين ك»، والذي يساعد وجوده في الجسم على التمتع بصحة جيدة.

يحتوي عصير العنب على المغذيات الدقيقة والمفيدة.

يحافظ على صحة الجلد والأعصاب.

يحمي من مضاعفات السكر والاعتلال العصبي السكري.

ماذا يحدث للجسم عند تناول العنب بإفراط

وعلى الرغم من فوائد العنب الصحية والكبيرة، إلا أن الإفراط في تناوله قد يؤدي لمشكلات صحية كبيرة، وفقًا لما ذكره من قبل طبيب الباطنة عبدالرحمن محمد، خلال حديثه لـ«هن»، إذ أوضح إن الإفراط في تناول عصير العنب قد يؤدي لتكون الجلطات، بسبب احتوائه على نسبة كبيرة من «فيتامين ك».

كما حذر الطبيب من تناول ذلك العنصر الغذائي الموجود في العنب، في حالة تناول عدد من الأدوية مثل «الكومادين أو الوارفارين»