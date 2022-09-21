مواليد 4 أبراج يجدون صعوبة في التعبير عن شعورهم بالضيق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

هناك العديد من الأشخاص التي تواجه صعوبة في التعبير عن شعورهم بالضيق والحسرة، على عكس الأشخاص الأخرى، لذا سوف نتعرف على مواليد هذه الأبراج، وفق ما أورد موقع "timesofindia".

برج الدلو

عادة ما يواجه مواليد برج الدلو صعوبة كبيرة في التعبير عن مشاعرهم، وخاصًة السلبية، مهما حاول الآخرين معرفة ما يشعرهم بالضيق إلا أنهم لا يفصحون.

برج الجوزاء

بالرغم من أن مواليد برج الجوزاء من المتعارف عليهم الاجتماعية، لكنهم لا يستطيعون التعبير عن مشاعر الضيق والحسرة، حيث يشعرون بالضيق بشكل مضاعف، عندما يلاحظ الأخرين ضعفهم، ما يجعلهم يميلون إلى إخفائها.

برج الجدي

يميل مواليد برج الجدي إلى إظهار قوتهم طوال الوقت، ما يجعل من الصعب عليهم التعبير عن شعورهم بالضيق والحسرة، ونادرًا ما يفصح عن مشاعر الحسرة والضيق، لتجنب ظهوره ضعيف أمام الآخرين.

برج الميزان

يعد مواليد برج الميزان من أكثر الأشخاص التي تعاني في إظهار مشاعر الضيق والحسرة، وذلك مرتبط بطبيعتهم الكتومة.