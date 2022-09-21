قرد يحضر دروسا مع الطلاب في مدرسة.. والمعلم يواصل الشرح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: رويدا أشرف

أثار مقطع فيديو لقرد داخل فصل دراسي مليء بالطلاب في مدرسة حكومية بولاية جهارخاند بالهند، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي، دهشة واستغراب الجميع.

شارك مستخدم على تويتر يدعى "ماهاتو" مقطع الفيديو، حيث يُظهر قردًا يدخل مدرسة حكومية بينما يواصل المعلم محاضرته، وكتب ماهاتو على الفيديو، "في هازاريباغ في جهارخاند، يحضر اللانجور البري مدرسة حكومية مع طلاب آخرين"، كما أورد موقع "dnaindia".

شوهد القرد جالسًا بشكل عرضي في الصف الخلفي، بينما استمر المعلم في تعليم الأطفال الصغار، حيث علق أحد مستحدمي مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب في التعليق على التدوينة على تويتر "الطالب الجديد في المدرسة".

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