مواليد 4 أبراج مزاجهم متقلب ويفقدون أعصابهم بسرعة.. "مزاجهم وحش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

يتميز بعض الأشخاص بتقلب مزاجهم بسرعة كبيرة وفي بعض الأحيان يفقدون أعصابهم لذا لا يمكن التنبؤ بكيفية رد فعلهم في موقف معين، وهذا لا يجعل الحياة صعبة بالنسبة لأولئك الذين يحبونهم ويهتمون بهم فحسب، بل إنه يؤثر أيضًا بشكل كبير على علاقاتهم بشكل عام.

وفيما يلي نوضح لكم أبرز 4 أبراج دائماً في حالة مزاجية سيئة، وفق ما أورد موقع " timesofindia".

برج الحمل:

من أكثر الأبراج المزاجية ولا يستطيعون إخفاء مشاعرهم عن الآخرين، وتكمن مشكلتهم في أنهم يشعرون بكل المشاعر دفعة واحدة، وذلك نظرًا لغضبهم الشديد ومزاجهم المتقلب والسيئ دائما.

برج الجوزاء:

يشتهر مواليد برج الجوزاء بتقلباتهم المزاجية الدرامية، لذا إذا كنت تخطط للزواج منهم فسترى شخصًا لطيفًا وسهلًا ودراميًا في شخصية واحدة.

برج السرطان:

عاطفيون للغاية ويشعرون بكل شيء بعمق، كما إنهم لديهم تقلبات مزاجية حادة وفي الأيام التي يكونون فيها سعداء توقع منهم كل الحب والرعاية، ولكن في الأيام السيئة، لن يخجلوا من التعبير عن غضبهم.

برج العقرب:

يظهر مواليد هذا البرج في البداية هادئون وعاطفيون للغاية ولكن بمجرد أن يتعرفون على أي شخص يظهر مزاجهم السيئ والمتقلب.

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