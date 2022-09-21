6 إكسسوارات عصرية لإبراز تسريحة شعرك.. أبرزها التربون والهيد بيس

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الاهتمام بالشعر لايقتصر فقط على الاعتناء بالخصلات وفروة الرأس، لكن بالمظهر النهائي أيضا للظهور بشكل ملائم ومختلف ومميز، قد يبرز شخصيتك، من خلال اختيار تسريحة ولون الشعر المناسبة، وإبرازها بإكسسوار الشعر.

ويرصد «هُن» في السطور التالية، 6 إكسسوارات شعر عصرية لإبراز تسريحة شعرك، وفقًا لما ذكره الموقع الهندي «boldsky».

6 إكسسوارات شعر عصرية لإبراز تسريحة شعرك

الطوق

عقال الشعر أو عقال الرأس هو إكسسوار شائع ومفيد للغاية لإبقاء الشعر بعيدًا عن الوجه، وعادًة ما يُصنع من الأقمشة والمعادن وغير ذلك.

الهيد بيس

هو إكسسوار لؤلؤي يبدو كلاسيكيًا وأنيقًا ويعمل كإكسسوار عصري للشعر أيضًا، ولكن احرصي على اختياره حسب طول شعرك، على سبيل المثال قومي بإبراز تسريحة شعرك الحادة «ليس» أو الرقيقة باستخدام دبوس شعر لؤلؤي، أو استخدمي مشبك مرصع باللؤلؤ لربط كعكة الشعر.

دبابيس الشعر العصرية

تعتبر دبابيس الشعر العصرية خيارًا عمليًا للحفاظ على خصلات الشعر في مكانها، اختاري دبابيس الشعر التي تحتوي على زخرفة خرزية أو أحجار الراين أو بعض الأشكال مثل شكل طائر، فهي اختيارًا رائعًا لإبراز مظهرك البسيط.

دبابيس الشعر ذات الفصوص

دبابيس الشعر ذات الفصوص اللامعة، تجعلك أنيقة وعصرية للغاية، قومي بتقسيم الشعر بشكل جانبي وضعي من 3 إلى 6 دبابيس على الجانبين، والتي تتماشى مع الشعر الويفي عادًا الطويل أو القصير.

الفيونكات القماش الكبيرة

تبدو جذابة ومتوفرة بكل أنواع القماش والألوان المختلفة، اربطي شعرك على شكل ذيل حصان أملس أو في المنتصف وأبرزي التسريحة بفيونكة شعر تجعلكِ أكثر جاذبية، إلا إنها لاتناسب الأماكن الرسمية أو المناسبات.

الطُرح والتربون

ليس مجرد حجاب، ولكن هناك العديد من غير المحجبات اللاتي يفضلن ارتداء الطُرح، كنوع من التجديد أو الإكسسوار وخاصة التربون، يمكنك تصميم الحجاب بطريقتين للظهور بشكل عصري، وحيوي يناسب خاصة أيام الصيف، اربطيها على شكل ذيل حصان، أو ارتديها على شكل عمامة «تربون».