لايف ستايل

سترات للرجال لا غنى عنها في شتاء 2022.. أبرزها «الجلد والفرو»

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

جاكيت للرجال موضة شتاء 2022

السترات الجلدية والمحشوة للتدفئة واحدة من أهم الخيارات لكل الرجال خلال فصل الشتاء، لتحميهم خلال أيام البرد القارص، وخاصة خلال فترات تواجدهم خارج المنزل.

ستايلات مختلفة لسترات الرجال

غالبا ما يحتار الرجال في الستايلات الجديدة وكيفية اختيار الألوان والستايلات لتناسبهم خلال فترة الشتاء، لذلك يقدم «هن»، أفضل سترات رجالة الجلدية التي تمنح الرجل الجاذبية والشعور بالثقة، وتستحق التجربة، وذلك بحسب ما نشرت مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

5a3dae386b.jpg

الجاكت الجلد الأسود والبني، ستايلات لا تقدم أبدا، ويمكن ارتداؤها في كل وقت من الصباح والمساء كذل، وتلائم الكاجوال والكلاسيك فوق قميص وجيليه وربطة عنق.

db7a9dc0f9.jpg

كما تعتبر «الياقة الفرو» خيارا جيدا كذلك إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة كاجوال على ملابسك الشتوية.

24169ab6f9.jpg

التنويع في اختيار السترة أيضا بفضل عمله في كثير من الأوقات فيما يلي سترة سوداء جلية لها ستايل مختلفة.

347382e9ee.jpg

 

 

الكلمات الدلائليه
Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا