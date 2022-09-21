سترات للرجال لا غنى عنها في شتاء 2022.. أبرزها «الجلد والفرو»

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

السترات الجلدية والمحشوة للتدفئة واحدة من أهم الخيارات لكل الرجال خلال فصل الشتاء، لتحميهم خلال أيام البرد القارص، وخاصة خلال فترات تواجدهم خارج المنزل.

ستايلات مختلفة لسترات الرجال

غالبا ما يحتار الرجال في الستايلات الجديدة وكيفية اختيار الألوان والستايلات لتناسبهم خلال فترة الشتاء، لذلك يقدم «هن»، أفضل سترات رجالة الجلدية التي تمنح الرجل الجاذبية والشعور بالثقة، وتستحق التجربة، وذلك بحسب ما نشرت مجلة GQ المتخصصة في شؤون الرجال.

الجاكت الجلد الأسود والبني، ستايلات لا تقدم أبدا، ويمكن ارتداؤها في كل وقت من الصباح والمساء كذل، وتلائم الكاجوال والكلاسيك فوق قميص وجيليه وربطة عنق.

كما تعتبر «الياقة الفرو» خيارا جيدا كذلك إذا كنت ترغب في إضفاء لمسة كاجوال على ملابسك الشتوية.

التنويع في اختيار السترة أيضا بفضل عمله في كثير من الأوقات فيما يلي سترة سوداء جلية لها ستايل مختلفة.