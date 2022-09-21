أطعمة ومشروبات تسبب الصداع.. أبرزها النسكافيه واللحوم المصنعة

القاهرة - سمر حسين - صحة

بين الحين والآخر يبدأ يشعر الشخص بالصداع نتيجة للإصابة بمرض ما، يؤثر عليه كليًا ويتسبب في حالة من العصبية وفقدان التوازن، ويتطلب الأمر لزيارة الطبيب لمعرفة الأسباب التي تستدعي تلك الحالة، ولكن هناك شكاوى أخرى من السيدات والأشخاص بصفة عامة من حدوث الصداع بعد تناول طعام أو شراب معين.

أسباب الصداع

خبيرة التغذية، ساندرا مكاري، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «هي وبس»، عن الأكلات التي تتسبب في حدوث الصداع: «في أسباب كتيرة للصداع، ممكن شخص يكون ضغطه عالي أو واطي، ممكن حد متوتر وبيعمل مجهود كل يوم، ممكن حد يكون عنده أنيميا وضغط الدم تسبب صداع، لكن في الفترة الأخيرة ناس اشتكت إن لما بياكلوا أكلات معينة بيحسوا بالصداع، في أبحاث اتعملت إن من أكثر الحاجات اللي الناس علقت إن بيجيلهم صداع لما بياكلوها كانت السكريات، زي اللي بتكون عاملة دايت طول الأسبوع، وييجوا يوم الفري ياكلوا طول اليوم سكريات، الناس دي بيجيلها نوبات صداع شديدة جدا، الجسم بيبدأ يفرز الأنسولين والهرمونات بيحصل خلل في هرمونات الجسم بسبب السكريات المفاجئة».

أكلات ومشروبات تزيد من الصداع

كما تابعت أخصائية التغذية، خلال الحديث عن الأكلات التي تتسبب في حدوث الصداع، قائلة: « اللحوم المصنعة مثل الفراخ المدخنة والديوك واللحوم المدخنة، في حاجات الناس بتشتري حاجات من غير ما تعرف مكوناتها، وهناك مادة توضع أثناء حفظ اللحوم لفترة أطول تمنع خسارتها، بخلاف كل ما هو معلب مثل التونة والحمص والفول».

أضافت، أن من بين الأكلات التي تسبب الصداع هي: «الملح الصيني اللي موجود في معظم الصوصات الموجودة وتباع في السوبر ماركت، بخلاف كل ما هو سريع التحضير، والجبن القديمة مثل الرومي والجبنة القديمة والجبن الزرقاء والموتزريلا، النسكافية في ماركات معروفة وآمنة وفي حاجات بتبقى سايبة مجهولة المصدر، الشاي بيزيد من فعالية المسكن في الجسم، وكثرة تناوله بتسبب صداع شديد علشان كدة لازم نبتعد عنها فورا».