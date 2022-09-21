الامارات | الصين تطلق قمرا صناعيا لرصد البيئة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الصين اليوم قمراً صناعياً جديداً إلى مدار مخطط له، لرصد الغلاف الجوي، والبيئات الفضائية والبحرية، والوقاية من الكوارث والتخفيف من حدتها، وإجراء التجارب العلمية.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أنه تم إطلاق القمر الصناعي "يونهاي- 1 03" من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية في صحراء غوبي في شمال غربي الصين على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش- 2 دي.