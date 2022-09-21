هل تعلم عدد النمل على وجه الأرض.. دراسة تكشف كيف تمت عملية إحصائه

محمد اسماعيل - القاهرة - أشارت دراسة جديدة إلى وجود ما لا يقل عن 20 مليون مليار نملة على كوكب الأرض، وذلك اعتمادا إلى نتائج 465 دراسة أجريت لتحديد عدد النمل محليا.

واعتمدت هذه الدراسات على وضع مصائد تلتقط النمل المار خلال فترة معينة، وتحليل عدد النمل الموجود على مساحة معينة من أوراق الشجر على الأرض، وبالتالي تقدر الكتلة الحيوية الإجمالية للنمل على الأرض بـ12 مليون طن، وهي أكبر من الكتلة الحيوية للطيور البرية والثدييات مجتمعة، وتشكل 20 % من الكتلة الحيوية للإنسان.

وهناك أكثر من 15 ألفا و700 نوع أو نوع فرعي من النمل، وربما العديد منها لم يوصّف بعد، وهي موجودة في كل أرجاء الكوكب، لكنّ حوالي ثلثي عدد النمل موجود في نظامين فقط من الأنظمة البيئية: الغابات المدارية والسافانا، وفقا للدراسة.

ذكر الباحثون أن بعض المناطق قدّمت عددا قليلا جدا من البيانات أو لم تقدم أيا منها عند إجراء الدراسات الاستقصائية، خصوصا في إفريقيا الوسطى وآسيا الوسطى، وهو ما يرجح أن يكون "العدد الفعلي للنمل قد يكون أعلى بكثير" وفق الدراسة، ومن المهم جدا سد هذه الثغرات من أجل توفير صورة كاملة".

ويؤدي النمل دورا مهما حيثما كان إذ يعمل كوسيلة لنشر بذور النباتات وكمضيف لبعض الكائنات الحية وكمفترس أو فريسة لحيوانات أو حشرات أخرى.