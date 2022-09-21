كيف تدلل حيوانك الأليف وتحافظ على نظافته ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - الكثير من الأشخاص يملكون حيوان أليف بالمنزل، ومع الوقت يصبح هذا الحيوان فرد من أفراد الأسرة ،وقد يستغني بها البعض عن البشر ويكتفي بصداقته مع كلبة أو قطته، ويتعلق بهم الأطفال بشكل كبير، ولهذا يجب أن تهتم دائمًا بتدليل ونظافة حيوانك الأليف حتى لا يُصاب بأي أمراض مُعدية، قد تنتقل لعائلتك وخاصة الأطفال، كـ البراغيث وغيرها من الأمراض .

في هذا المقال يرشح لك الخليج 365 بعض المنتجات التي تساعدك في الحفاظ على نظافة حيوانك الأليف وتدليه ايضًا.

مقص تقليم أظافر حاد للقطط والكلاب

شفرات مقص الأظافر الحادة مصممة خصيصًا للحيوانات الأليفة.مقبض بلاستيكي لسهولة الإمساك.إنها تجعل مهمة تمشيط حيوانك الأليف سريعة وسهلة وبدون ألم

ماكينة قص شعر الحيوانات الأليفة من كيمي

ستساعدك ماكينة حلاقة الحيوانات الأليفة هذه على تنظيف حيوانك الأليف في المنزل بكل سهولة، تتميز بشفرات من الستانلس ستيل تقص الشعر الكثيف للحصول على نتائج حلاقة فعالة، تأتي هذه الماكينة مع أربعة أمشاط بأحجام مختلفة تتيح لك اختيار طول الشعر المناسب لحيوانك الأليف، تتمتع ماكينة حلاقة الحيوانات الأليفة من كيمي بوقت شحن يصل إلى أربع ساعات للاستخدام المريح

موزع مياه وطعام اتوماتيك

جهاز تغذية أوتوماتيك يجمع بين موزع طعام وموزع مياه للحيوانات الأليفة، ومزود بزجاجة مياه وعلبة طعام، يلبي الاحتياجات الغذائية للحيوانات الأليفة لمدة أسبوع واحد في حالة عدم التواجد في المنزل، مثالي لإطعام القطط والكلاب والأرانب والحيوانات الصغيرة الأخرى.

- يعمل موزع الطعام بواسطة الجاذبية، ولا يحتاج إلى كهرباء، ويمكن استخدامه في أي مكان، مزود بمفتاح أسفل علبة الحبيبات للتحكم في سرعة وحجم الطعام الجاف لحل مشكلة التغذية بسهولة.

- تعمل زجاجة المياه بمبدأ السيفون، مما يتيح إعادة تعبئة المياه تلقائياً.

- يمكن تفكيك كل جزء من جهاز التغذية الأوتوماتيك بشكل منفصل، لسهولة التنظيف وإعادة التعبئة بانتظام.

مشط لتصفيف شعر الحيوانات الأليفة

جديد تمامًا وعالي الجودة، هذا المشط سيلبي جميع احتياجات حيوانك الأليف في الحلاقة، أسنان الستانلس ستيل قوية ورفيعة للغاية.

تم تصميم المساحة بين الأسنان الفولاذية بعناية لالتقاط جميع الشوائب، من الشعر المتساقط إلى منتجات البراغيث إلى البراغيث نفسها، يمنع تمزق البقع من مصدرها عن طريق إزالة تراكم المخاط القشرية الذي يؤدي إلى تلطخ الفرو الخفيف.

رابينيك أريكة للقطط والكلاب

تم تصميم اريكة رابينيك للقطط والكلاب من ريك راك المصممة خصيصًا لحيوانك الأليف، مصنوعة من مواد عالية الجودة ومريحة للغاية، يضيف اللون الرمادي مظهرًا ساحرًا إلى الغرفة، يبلغ حجمها 120 سم × 70 سم، وهي مثالية لكلبك للجلوس والنوم براحة.

بيتس ريبابليك شامبو للقطط والكلاب

حافظ على نظافة وصحة صديقك ذي الفراء مع شامبو بيتس ريبابليك 5 في 1 الأزرق، تمت تركيبته لتنظيف وإشراق الفراء أثناء غسله من الأوساخ والغبار، يترك الشعر ناعمًا وصحي المظهر لضمان مظهر حيوانك الأليف منتعشًا في جميع الأوقات. كما أنه يزيل الرائحة الكريهة.