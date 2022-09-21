6 دول يمكن استكشافها بتكاليف تعادل سعر آيفون 14

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

أطلقت آبل مؤخراً سلسلة هواتفها الجديدة آيفون 14، وكما هو الحال في هواتف آبل السابقة، يأتي الهاتف الجديد بسعر مرتفع يكفي للقيام بجولة سياحية في بعض الدول.

ويبدأ سعر هاتف آيفون 14 من 799 دولار، مقابل 899 دولار لهاتف آيفون 14 بلاس و999 دولار لهاتف آيفون 14 برو، و1099 دولار لآيفون 14 برو ماكس.

وفيما يلي مجموعة من الدول التي يمكنك استكشافها بتكلفة تعادل سعر آيفون 14، بحسب صحيفة تايمز أوف إنديا:

فيتنام

فيتنام بلد جميل مليء بالجمال الطبيعي والأديرة القديمة. ثقافة الشاي غنية جداً في هذا البلد، ويمكنك استكشاف الثقافة الفيتنامية والانغماس في العديد من الأنشطة المائية، وكل ذلك بتكلفة تقدر بحوالي 1000 دولار.

كوريا الجنوبية

قد لا تحظى كوريا الجنوبية بشعبية بين السياح مثل الدول الآسيوية الأخرى، ولكن يجب منح هذا البلد فرصة لإثبات قدراته في جذب السياحة. إنه بلد طبيعي وجميل وغني ثقافياً ومثال مثالي لأمة مستقبلية. ومقابل 1000 دولار يمكنك استكشاف هذا البلد.

تايلاند

لن تكتمل القائمة بدون ذكر تايلاند. وجهة أخرى رائعة لقضاء العطلات على البحر والشمس في آسيا، وتدور السياحة في تايلاند حول المعابد القديمة والجزر الجميلة والشواطئ الشهيرة وكل شيء سماوي. ومقابل 1000 دولار يمكنك بسهولة التخطيط لرحلة مدتها 4-5 أيام إلى تايلاند.

سنغافورة

قد تكون سنغافورة واحدة من أغلى البلدان في العالم، ولكن إذا تم التخطيط لزيارتها بشكل صحيح، فيمكن بسهولة قضاء رحلة اقتصادية هناك. البلد مليء بالمعالم السياحية المستقبلية وأكشاك الطعام الرائعة في الشوارع، وهو جنة لمحبي الطبيعة وعشاق الطعام.

إندونيسيا

إندونيسيا هي إحدى الدول الآسيوية الجميلة حيث يمكن للمرء الاستمتاع بالبحر مع الجبال. إذا كان لديك 1000 دولار لتنفقها، فلا تفكر ملياً واذهب لاستكشاف إندونيسيا.، ولا تغفل عن زيارة بالي التي تعتبر أجمل وجهة شاطئية في العالم.

سيريلانكا

إذا كنت تملك 1000 دولار فيمكنك بسهولة القيام برحلة إلى سريلانكا، فالإقامة والطعام والمواصلات رخيصة جداً أيضاً في هذا البلد الاستوائي الرائع.