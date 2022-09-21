طريقة اختيار تسريحة الشعر الكيرلي المناسبة لشكل وجهك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

الشعر الكيرلي يحتاج عناية وترطيب خاص به، وكذلك يأخذ التصفيف وقتا طويلا ويجب أن تقومي به في المنزل، لكن بعض الفتيات والسيدات لايعرفن كيفية اختيار الشعر الكيرلي المناسب لشكل الوجه.

وينشر «هن»، نصائح بحسب موقع «ستايل كريز» المتخصص في الصحة واللايف ستايل، عن كيفية اختيار ستايل الشعر الكيرلي المناسب مع شكل وجهك لتحصلي على نتيجة نهائية رائعة تلائم مظهرك وتجعلك في أفضل لوك.

ستايل الشعر الكيرلي حسب شكل الوجه

إذا كان لديك وجه مستدير، فإن المفتاح هو جعل وجهك يبدو أطول مما هو عليه، جربي تسريحات الشعر الكيرلي التي تضيف ارتفاعًا لوجهك، مثل الكعكة العليا.

تسريحات الشعر ذات الطبقات مثل تقسيم الشعر ثلث وثلثين، إذا كان لديك وجه مربع لأنها ستخفف من زوايا وجهك.

تبدو تسريحات الشعر القصيرة رائعة على الوجوه الماسية لأنها تلفت الانتباه إلى جبهتك ووجنتيك بدلاً من خط الفك.

تبدو جميع تسريحات الشعر رائعة على الوجوه البيضاوية.

جربي تسريحات الشعر مع القصة مثل المقوسة الجانبية، إذا كان لديك وجه على شكل قلب وترغبين في جعل جبهتك تبدو أصغر.

نظرًا لأن الجبهة هي الجزء الأوسع من شكل وجه المثلث المقلوب، فكري في الحصول على قصة لجذب التركيز بعيدًا عنه.

سيبدو الشعر الطويل الكامل مع تجعيد الشعر الكثيف مذهلاً على شكل وجه مثلث.

تبدو حلاقة الشعر ذات الطبقات مع القصة الجانبية مذهلة على الوجوه الطويلة.

إذا كان لديك جبهة عالية، فإن القصة الجانبية الكاملة هي السبيل لأفضل لشكلك، جربي تسريحات الشعر التي تشتت التركيز عن جبهتك.

إذا كانت جبهتك قصيرة، فكري في تسريحات الشعر الطويلة الحادة، يمكنك أيضًا تجربة القصة الجانبية التي تجعل الخدين يبدوان أصغر.