خطوات لتخزين حلاوة المولد داخل المنزل.. احذري من أشعة الشمس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

مع الإقبال الكبير لتناول حلاوة المولد بأنواعها المختلفة، خلال الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، قد تلقى بعض ربات البيوت وجود فائض في عدد قطع الحلوى المتبقية داخل المنزل، وهو ما يدفعها للبحث عن وسائل تساهم في تخزينها وحفظها بشكل صحيح، حتى يمكن تناولها في أي وقت آخر على مدار أيام العام.

كيفية حفظ حلوى المولد في المنزل

وكشفت الدكتور مريم حمدي، أخصائية التغذية خلال حديثها لـ«هن»، عن طرق ووسائل لحفظ حلوى المولد، وذلك لحين التمكن من تناولها في أي وقت آخر خلال أيام السنة، حيث تتمثل هذه الخطوات الآمنة في:

1- يجب أن يتم إخراج حلوى المولد من أغلفتها.

2- يتم وضعها فيما بعض بمكان مظلم، ولا يُعرض إلى أشعة الشمس بشكل مباشر، حتى لا تفقد السكر المتواجد بها.

3- لفها داخل ورق فويل أو زبدة لحفظها.

4- فيما بعد يتم وضعها داخل برطمانات من الزجاج حتى يتم حفظها.

مدة صلاحية حلاوة المولد

فيما أضافت الدكتورة مروة شعير، خبيرة التغذية، بمعهد بحوث الغذاء، خلال تصريحاتها لـ«هن»، أن فترة صلاحية حلوى المولد قد تصل لأشهر طويلة، وذلك لاحتوائها على كميات كبيرة من السكر، الذي يعتبر من المواد الحافظة للمأكولات.