أفضل 9 وجبات خفيفة غنية بالبروتين لفقدان الوزن بسرعة

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

يفترض بعض الناس أنه من أجل إنقاص الوزن عليهم أن يأكلوا أقل، لكن الخبراء يقولون إن فقدان الوزن بطريقة صحية ومستدامة يتعلق بالحصول على ما يكفي من العناصر الغذائية والأطعمة الصحية.

وينوه أخصائيو التغذية بأهمية إدخال وجبات خفيفة بين الوجبات الثلاث الرئيسية، التي تكون غنية بالعناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن والبروتين وينصح أخصائيو التغذية في موقع EAT THIS، بإدخال هذه التسع أطعمة بين الوجبات الرئيسية:

هل لتوقيت الوجبة الأكبر تأثير على إنقاص الوزن؟

تقول أخصائية التغذية لورين مانكير:"الفستق هو مصدر طبيعي للبروتين إلى جانب الألياف والدهون الصحية التي يمكن أن تساعد في تعزيز الشعور بالشبع. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تناول الفستق الذي لا يزال في قشرته قد يساعد في إنقاص الوزن بشكل أكبر، حيث يمكن أن تكون القشرة المتبقية بمثابة" إشارة ". إن فتح كل قشرة من الفستق لإخراج الجوز يؤدي إلى إبطاء عملية الأكل، مما قد يؤدي إلى مزيد من الرضا والسماح للناس بالانتباه إلى إشارات الجوع.

وتظهر البيانات أن تناول الفستق في القشرة يمكن أن يساعد الناس على إدارة حجم الحصة التي يتم تناولها.

البيض المسلوق

للبيض العديد من الفوائد الصحية، كما أن تناول البيض المسلوق يجعله وجبة خفيفة سريعة ومريحة، تقول مانكير:"البيض المسلوق مليئ ببروتين عالي الجودة ، إلى أن هذه الوجبات الخفيفة مليئة بالعناصر الغذائية التي تدعم إدارة الوزن".

ألواح البروتين

يمكن أن تكون ألواح البروتين خيارا صحيا للوجبات الخفيفة وخصيصا التي لا تحتوي على السكر المضاف.

إذا وجدت تلك التي لا تحتوي فقط على نسبة عالية من البروتين ولكن منخفضة في السكريات المضافة.

تقول الأخصائية كورتني دانجيلو:"يعد تناول قطعة من البروتين أحد أفضل الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتينات التي يمكنك العثور عليها لفقدان الوزن، وعادة ما تحتوي الأطعمة الجيدة على 15-20 جراما من البروتين لكل حصة، جنبا إلى جنب مع الفيتامينات والمعادن الأخرى مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم، البوتاسيوم والفوسفور وفيتامين ب".

جبن القريش

يعتبر الجبن القريش وجبة خفيفة رائعة ليس فقط لمحتواه من البروتين ولكن بسبب تنوعه أيضا، ويمكن تناوله بمفرده أو إقرانه بالفاكهة.

تقول دانجيلو:" يُستخدم الجبن القريش أحيانا كطبق جانبي، ولكن العديد من الأشخاص الذين يتبعون نظاما غذائيا عالي البروتين سيأكلون الجبن القريش كوجبة خفيفة، وهو غني جدا بالبروتين، على سبيل المثال كوب واحد من الجبن القريش يحتوي على حوالي 25 جراما من البروتين، إنه أيضًا مصدر ممتاز للكالسيوم، مع هذا القدر من البروتين ومصادر كبيرة أخرى للمعادن يعد الجبن القريش أحد أفضل الوجبات الخفيفة الغنية بالبروتين لأولئك الذين يحاولون إنقاص الوزن ".

اللحم البقري المقدد

بحسب دانجيلو، يعد تناول كمية معتدلة من لحم البقر المقدد خيارا رائعا عندما يحتاج الجسم إلى مصدر مناسب للبروتين، وتضيف:"عادة يمكنك الحصول على ما يصل إلى 9 جرامات من البروتين لكل 1 أونصة مع 80 سعرة حرارية فقط، كما أنه غني بالعديد من الفيتامينات والمعادن، بما في ذلك الحديد والزنك وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك والفوسفور، أحد أفضل الأشياء في لحم البقر المقدد هو أنه يمكنك تناوله أثناء التنقل".

زبدة اللوز والتفاح

في بعض الأحيان تكون الوجبة الخفيفة المثالية عبارة عن مزيج من الفاكهة المفضلة لديك وزبدة المكسرات الصحية.

"يقول أخصائية التغذية تريستا بيست :"تحتوي زبدة اللوز على وجه الخصوص على كمية كبيرة من العناصر الغذائية مثل الدهون الأحادية غير المشبعة، وفيتامين E ، والمنغنيز، والمغنيسيوم، والألياف، والبروتين، في حين أن محتوى الدهون قد يخيف المبتدئين من الوجبات الخفيفة الصحية".

زبادي يوناني وتوت

إذا كنت تبحث عن وجبة خفيفة على الجانب الأكثر حلاوة والتي لا تزال منخفضة في السكر المضاف، فقد ترغب في تجربة مزيج الزبادي اليوناني والتوت المختلط.

رولات الديك الرومي

تقول الأخصائية ليزا يونغ :" لف الديك الرومي بالخس وأضف ملعقة صغيرة من الصلصة المفضلة لديك، أو الحمص، أو الخردل لوجبة خفيفة منخفضة الكربوهيدرات، الديك الرومي مصدر جيد للبروتين ويعطي إحساسا بالشبع".

حمص وخضار

تقول يونغ :"من المهم أن تحصل على الكثير من حصص الخضار طوال اليوم ولكن في بعض الأحيان قد تشعر بالملل حقا، قم بتتبيله ببعض الحمص واحصل على دفعة من البروتين في هذه الأثناء، الحمص غني بالبروتين النباتي ويعطي إحساسا بالشبع".

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