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بالتزامن مع تغير الفصول.. مصادر غير تقليدية لـ«فيتامين سي»: تخلص من الأمراض

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القاهرة - سمر حسين - صحة

البطاطس من مصادر فيتامين سي

بدأت فترات تغيير الفصول ما يعني استهلاك المزيد من فيتامين سي، وذلك لقدرته على تحسن عمل الجهاز المناعي، ولذلك يجب التركيز على المصادرة وطريقة تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي عليه، لأن طريقة تناوله يمكن أن تضيع فوائده بسهولة، وفيما يلي مثادر غير تقليدية لفيتامين سي بحسب تصريحات دكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية.

مصادر غير تقليدية لفيتامين سي

مصادر فيتامين سي المعروفة هي الليمون والبرتقال والمانجو، ولكن الحقيقة أن له مصادر أخرى أهم مثل البطاطس والبروكلي والفاصوليا والكانتالوب.

ثمرة البطاطس الواحدة يوجد فيها أكثر من 50% من احتياجك اليومي من فيتامين سي.

كوب البروكلي فيه أكثر من احتياجاتك اليومي من الفيتامين.

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كوب كنتالوب فيه حوالي نصف احتياجك اليومي.

ثمرة فلفل أخضر فيها أكتر من 80% من الاحتياج اليومي.

حبة فلفل أحمر فيها اكتر من احتياجاتك اليومي 

أما ثمرة الفلفل الأصفر فيها أضعاف احتياجك اليومي.

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ونحن نترك كل تلك الخضروات ونركز فقط مع الحمضيات، طبق سلطة فيه طماطم وفلفل أخضر وألوان يعتبر مثالي للحصول على فيتامين سي، أهم شيء تكون مقطعة قطع كبيرة وصحية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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