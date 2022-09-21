لماذا يرتدي أفراد العائلة المالكة البريطانية اللؤلؤ في أوقات الحداد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

بينما يتابع الملايين من الناس في جميع أنحاء العالم جنازة الملكة إليزابيث الثانية اليوم الإثنين 19 سبتمبر (أيلول)، يهتم الكثيرون بما تختار العائلة المالكة ارتداءه في هذا الحدث الهام. وأحد العناصر التي ارتدتها كل امرأة حاضرة تقريباً كانت المجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ.

واشتهرت الملكة إليزابيث الثانية بإعارة مجوهراتها لأفراد العائلة المالكة الآخرين، وعلى مدار فترة الحداد الوطني، شوهدت كل من كيت ميدلتون وميغان ماركل ترتديان قطعاً من المجوهرات المصنوعة من اللؤلؤ تعود للملكة الراحلة. ومع ذلك، بالإضافة إلى اللؤلؤ الذي كانت صاحبة الجلالة تفضله على مر السنين، هناك سبب مؤثر آخر وراء ارتداء أفراد العائلة المالكة اللؤلؤ في أوقات الحداد.

ويعود تقليد "مجوهرات الحداد" - وخاصة ارتداء اللآلئ - إلى عصر الملكة فيكتوريا، فبعد وفاة زوجها الأمير ألبرت في عام 1861، شعرت الملكة فيكتوريا بالحزن الشديد لدرجة أنها اشتهرت بارتداءها الأسود لمدة 40 عاماً، حيث جمعت ملابسها مع اللؤلؤ، والتي قيل إنها تمثل الدموع.

وكانت الملكة فيكتوريا ترتدي خيوطاً من اللؤلؤ لبقية حياتها، واستمر تقليد ارتداء الأحجار الكريمة أثناء الحداد في العائلة المالكة حتى يومنا هذا.

وارتدت الملكة إليزابيث الثانية نفسها اللؤلؤ في جنازات الأميرة ديانا والملك جورج السادس والأميرة مارغريت ومؤخراً في جنازة زوجها الأمير فيليب دوق إدنبرة. وانضمت الأميرة كيت ميدلتون إلى الملكة في جنازة زوجها الراحل، والتي تم تصويرها أيضاً وهي ترتدي أقراطاً من اللؤلؤ.



وفي الأيام التي انقضت منذ وفاة الملكة إليزابيث يوم الخميس 8 سبتمبر (أيلول) 2022، ارتدى جميع أفراد العائلة المالكة مجوهرات من اللؤلؤ أثناء وداعهم للملكة. وتم تصوير ميغان ماركل، دوقة ساسكس، وهي ترتدي زوجاً من الأقراط المرصعة بالألماس واللؤلؤ التي أهدتها لها الملكة خلال خدمة في قاعة وستمنستر.

و في هذه الأثناء، ارتدت كيت ميدلتون ، أميرة ويلز، بروشاً من أوراق اللؤلؤ والألماس يعود للملكة الراحلة، إلى جانب زوج من الأقراط المرصعة باللؤلؤ والألماس كانت تملكها الأميرة ديانا سابقاً، بحسب موقع ميترو البريطاني.