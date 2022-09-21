أهم 5 عادات يومية للحصول على نوم عميق والتخلص من الأرق.. منها تهوية الغرفة

القاهرة - سمر حسين - صحة

يفعل بعض الأشخاص العادات والتصرفات الخاطئة خلال اليوم، ما يجعلهم يعانون في الليل من مشكلة الأرق وصعوبة النوم، مما يؤثر عليهم وفقدان الطاقة والنشاط والحيوية، ويكون أمر مزعج بالنسبة لهم، ويبحثون عن حل للوضول لنوم عميق.

ويقدم الدكتور وليد هندي استشاري الطب النفسي أفضل الطرق للحصول على النوم العميق في حال كان الشخص يعاني من الأرق، ولكن يجب الالتزام به مشيرا إلى أن المعدل الطبيعي للنوم يكون بين 6 لـ 8 ساعات.

أهم التعليمات للحصول على نوم عميق

- من الأمور الهامة الابتعاد تماما عن تناول الوجبات الدسمة قبل النوم، لأنها تؤثر بشكل مباشر على النوم، ويجب اختيار الأكلات الخفيفة في حال كنت تشعر بالجوع في فترة الليل.

- الحرص على إغلاق كل الأجهزة الإلكترونية الموجودة في غرفة النوم ويفضل تركها بالخارج لأن توافرها له تأثير على النوم.

استشاري الطب النفسي: متدخلش غرفة النوم غير لو عايز تنام

- دخول غرفة النوم والذهاب إلى السرير عندما تشعر بالنعاس أو التعب، ويفضل عدم إجبار نفسك على محاولة النوم اعتقادا منك أن ستنام بهذه الطريقة، ولكن يمكن عمل بعض النشاطات التي بدورها تساعد على الاسترخاء أو الشعور بالنعاس مثل الاستحمام بماء ساخن أو القراءة.

- الحرص على تهوية الغرفة قبل النوم لأن هذا الأمر يساعد على النوم العميق.

- الحرص على جعل الغرفة هادئة ومظلمة من خلال غلق الإضاءة والستائر ويمكن ارتداء أقنعة النوم، حيث إن ذلك يجعلك عندما تستيقظ تشعر براحة.