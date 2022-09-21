استشاري تغذية تحذر من الإفراط في تناول حلوى المولد: تسبب تصلب الشرايين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يقترب موعد المولد النبوي الشريف، الذي يحل هذا العام في 8 أكتوبر، فيستعد الجميع للاحتفال باستقباله عن طريق شراء حلويات المولد اللذيذة المخصصة لتلك المناسبة التي يحتفل بها الشعب المصري، لكن تأثير تناول تلك الحلويات بكثرة على صحتنا سيسبب لنا مشاكل عديدة، وذلك بحسب استشاري تغذية.

أضرار الإفراط في تناول حلوى المولد

تتميز حلاوة المولد باحتوائها على نسبة سكريات عالية، التي تسبب العديد من المشكلات الصحية عند الإفراط في تناولها، ومنها تقليل مناعة الجسم، وزيادة تناولها تؤدي إلى الإصابة بالالتهاب في المفاصل، وكذلك زيادة الشعور بالجوع الذي سوف يؤدي إلى تناول الوجبات بشراهة، وخاصة تناول حلويات المولد بسبب توافرها في المنازل، لتجعل الجسم يخزن السكريات فيها على شكل دهون فتؤدي إلى السمنة، ذلك حسبما قالته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية لـ«هُن».

نصائح للاعتدال في تناول حلوى المولد

يجب الاعتدال في تناول حلاوة المولد وخاصة خلال النهار بكمية بسيطة لا تتعدى ثلاث قطع صغيرة في اليوم، ومن المفضل تناولها في الفترة بين وقت الإفطار والغداء وعدم تناولها ليلًا، ومحاولة مرضى السكري والكلى والكبد بالابتعاد عن تناولها، وكذلك مرضى القلب لأن كثرتها قد تسبب الاصابة بتصلب الشرايين، من المفيد أيضًا لتجنب أي ضرر ممكن الإصابة به هو ممارسة الرياضة، لأنها ستساعد على حرق تلك السكريات المتناولة، ومن المهم الحرص على شرب المياه بكميات وفيرة.