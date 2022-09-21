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توقعات الأبراج وحظك اليوم 21-9: أفكار متميزة وضغوطات.. ومشروع جديد لهؤلاء

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محمد اسماعيل - القاهرة - نقدم لكم توقعات الأبراج وحظك اليوم مستندا إلي مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب، وفقا لموقع"horoscope

برج الحمل

عاطفياً: عليك البحث عن الاستقرار في علاقتك العاطفية.

مهنياً: تشعر بالتميز بأفكارك عن زملائك في العمل.

مالياً: كن أكثر جدية عند البدء في المشروع الخاص بك.

برج الثور

عاطفياً: ترغب في التواصل مع شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالتشاؤم نتيجة الخلاف مع زملائك في العمل.

مالياً: فكر في كيفية الخروج من هذا المأزق المادي.

برج الجوزاء

عاطفياً: تشعر بالراحة والتفاهم مع شريك حياتك.

مهنياً: عليك استغلالها في مجال عملك لزيادة انتاجك.

مالياً: حدد أولوياتك المادية، لكي تحافظ على أموالك.

برج السرطان

عاطفياً: تحتاج إلى السفر أو الخروج، والهروب من التفكير في مستقبلك مع شريكك.

مهنياً: استغل أوقات فراغك في الاستفادة من مواهبك المتعددة.

مالياً: كثرة الضغوط التي تتعرض لها قد يكون سببها سوء وضعك المادي.

برج الأسد

عاطفياً : ترغب في إدخال بعض التغييرات لتحسين وضعك العاطفي.

مهنياً: تحتاج إلى إعادة التفكير في أهدافك وطموحاتك.

مالياً: تشعر بالاستقلال المالي، لذا ترغب في إقامة مشروع خاص بك.

برج العذراء

عاطفياً : عليك التفكير جيدا قبل البوح لشريك حياتك بمشاعرك تجاهه.

مهنياً: كن هادئا حتى تستطيع طرح آرائك بسهولة على الآخرين.

مالياً: ستواجهك مشاكل مهنية حاول الإستفادة منها في ترتيب أوضاعك المادية.

برج الميزان

عاطفياً: تتعرض لبعض المواقف مع شريكك تجعلك تشعر بالعصبية.

مهنياً: حاول إنجاز كافة مهام عملك المطلوبة منك في أسرع وقت.

مالياً: تضطر لقبول وظيفة عمل غير مناسبة لطموحاتك.

برج العقرب

عاطفياً: ستضيع فرصة انتظرتها منذ وقت طويل.

مهنياً: تحصل على مزيد من الأموال من خلال إنجاز بعض الأعمال.

مالياً: وضعك المادي يتسبب في الكثير من الخلافات مع شريكك.

برج القوس

عاطفياً : تحتاج إلى تدخل أحد من أصدقائك المقربين بينك وبين شريكك.

مهنياً: عليك أخذ قسط من الراحة لإسترجاع طاقتك.

مالياً: تشعر بالقلق الدائم بسبب ضغوطاتك المالية.

برج الجدي

عاطفياً: تشعر بالمزيد من الطاقة، لذا حاول استغلالها في الجلوس مع شريكك

مهنياً: تجنب الشعور بالفشل وحاول كثيرا لتحقيق ذاتك.

مالياً: تتحسن جميع أحوالك المادية هذه الفترة.

برج الدلو

عاطفياً: الصبر هو مفتاح حل كل الأمور المزعجة مع شريك حياتك.

مهنياً: تستطيع النقاش والتواصل مع زملائك في العمل.

مالياً: تفكر في بيع أحد ممتلكاتك لشراء الأشياء التي تريدها.

برج الحوت

عاطفياً: عليك احترام خصوصيات شريك حياتك.

مهنياً: تشعر بالكثير من النجاحات في مجالك المهني.

مالياً: تتحسن أحوالك المادية وتستطيع شراء كل ما تحتاجه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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