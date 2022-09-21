الامارات | طبعة ثانية من «باريس في الأدب العربي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عن مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، صدرت طبعة ثانية من كتاب «باريس في الأدب العربي الحديث.. دراسة نقدية في إشكالية العلاقة بين المركز والأطراف». تأليف الدكتور خليل الشيخ. ويسعى الكتاب إلى تحليل حضور باريس في الأدب العربي الحديث، عبر مجموعة من النصوص التي تنتمي إلى أكثر من جنس أدبي، ويتوزّع أصحابها على أزمنة وأمكنة مختلفة، ويصدرون عن رؤى متعددة، وإن ظل يجمع بينهم أنهم أقاموا في باريس زمناً يقصر أو يطول، لتكون رؤاهم صادرة عن تجربة ومعايشة.