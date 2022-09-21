الامارات | «دبي للثقافة» تعلن عن «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تجري هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) استعداداتها لتقديم نسخة استثنائية من فعاليات الدورة الثانية من «مهرجان المرموم: فيلم في الصحراء»، الحدث المتفرّد من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سينطلق على مدار ثلاثة أيام من التاسع إلى 11 ديسمبر المقبل، للاحتفاء بصنّاع الأفلام الناشئة في صحراء المرموم، إحدى وجهات دبي للسياحة الثقافية، والتي تعدّ محمية طبيعية ثرية بعناصر التراث والثقافة المحلية.

كما أعلنت «دبي للثقافة» عن تمديد فترة استقبال المشاركات في مسابقة المرموم لصناعة الأفلام القصيرة، التي أطلقت ضمن هذه النسخة من المهرجان حتى السابع من أكتوبر المقبل، إذ كان من المقرر إغلاق باب التقديم في 23 الجاري. ويهدف الحدث ومسابقته إلى تعزيز استدامة صناعة السينما في المنطقة، وإتاحة منصّة تجمع المحترفين في صناعة الأفلام، لمشاركة خبراتهم ومعارفهم وإلهام مواهب جديدة للمشاركة في هذا المجال. وسيحتفي المهرجان بالأفلام الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في المسابقة.

وسيقدم المهرجان تجربة ثقافية استثنائية للجمهور من المواطنين والمقيمين والزوّار، في ظل الأجواء التراثية التقليدية لدبي والإمارات، فضلاً عن توفيره منصّة ثمينة لدعم قطاع الأفلام الناشئة محلياً وإقليمياً، متيحاً أمام روّاده آفاقاً مبتكرة لعرض إبداعاتهم وصقل مواهبهم وتنميتها، والوصول إلى الاحتراف.

وإلى جانب عروض الأفلام، سيضم المهرجان سلسلة من ورش العمل التفاعلية والجذابة للأطفال والشباب، وجلسات حوارية مع خبراء ومتمرسين في القطاع من المنطقة والعالم، وجلسات تستهدف الهواة والمبتدئين لإثراء معارفهم حول صناعة السينما.