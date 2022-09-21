الامارات | وفد من مكتبة محمد بن راشد في ضيافة متحف المربعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار وفد من مكتبة محمد بن راشد متحف «المربعة» في مدينة العين واطلع على مسيرة شرطة أبوظبي وتاريخها الحافل في حفظ الأمن واستقراره في المنطقة.

وكان في استقبال الوفد مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي العميد سيف سعيد الشامسي، إذ قدم شرحاً حول المتحف وما يضمه من مقتنيات عسكرية كالأسلحة القديمة والأزياء العسكرية والشعارات في جميع مراحل شرطة أبوظبي، إلى جانب المعلومات والوثائق التاريخية القيمة والتي تبرز إرث شرطة أبوظبي ودورها المهم في حفظ الأمن والاستقرار.

وتجول الوفد في المتحف وتفقد مكتبته التي تضم إصدارات متنوعة في جميع التخصصات. كما اطلع على الإصدارات الأولى لمجلة الشرطة والكتب والوثائق التاريخية والعلمية.

وركزت الزيارة على تعزيز التعاون بين الجانبين، وقدم الوفد الشكر لعناصر الشرطة على جهودهم في خدمة الوطن والمجتمع وحفظ التاريخ وتوثيقه، وثمن التعاون بين الجهتين وتبادل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات في حفظ الكتب العلمية والوثائق التاريخية.