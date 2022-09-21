الامارات | «لأنها أبدعت» يدرب مبدعات من صعيد مصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت شبكة «نتفليكس» ومنصة «سرد» برنامج الكتابة «لأنها أبدعت» الهادف لتدريب المبدعات الواعدات في السرد القصصي، بعد أن استمر أسبوعاً كاملاً في العاصمة المصرية القاهرة. واختارت «سرد» المشاركات من منطقة الصعيد. ويُعدّ برنامج «لأنها أبدعت» جزءاً من «صندوق نتفليكس لدعم المواهب الإبداعية»، الذي يهدف لخلق فرص جديدة أمام المجتمعات التي لا تحظى بالاهتمام الكافي، من خلال مبادرات التدريب والارتقاء بالمهارات.