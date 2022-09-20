استشاري جلدية: الفيتامينات الطبيعية لا غنى عنها للبشرة والشعر

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

قال الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، إن البشرة تحتاج لاهتمام خاص من أجل النضارة المستمرة، مع استخدام الفيتامينات الطبيعية والمكملات الغذائية، وأهمها فيتامين سي، موضحا أن الشعر أيضا له اهتمامات خاصة ومتابعة لتطوراته من خلال توقيع الكشف الطبي في حال تغير حالته عن الطبيعية.

أوضح «فرج» خلال استضافته ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» مع الإعلاميات إيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومنى عبدالغني والمذاع على فضائية «CBC» أن البعض يعانون من مسام الجلد الواسعة ولهم علاجات مخصصة للتعامل مع بشرته وخاصة حبوب الشباب في البشرة والقشرة بالشعر، مشيرا إلى أن هناك قطرات طبيعية تعالج جفاف العيون في حالة استخدام أي أدوية للبشرة لها أثار جانبية منها الجفاف.

آثار حب الشباب وعلاجها

وأشار الدكتور عاصم فرج إلى أنه يجب عدم ترك حب الشباب وآثاره، ويجب على أولياء الأمور مراعاة ذلك خاصة إن كان الوالدين مصابين بحبوب الشباب في طفولتهم، مضيفا أن آثار حبوب الشباب يتم علاجها بالليزر على مدى 3 جلسات حسب الحالة.

علاج النمش والحفاظ على الجلد

وأكد الدكتور عاصم فرج، استشاري الأمراض الجلدية، أن النمش يجب علاجه بمواد للحماية وإزالة اللون مع الحرص في التعامل مع البشرة في أوقات النهار وتحت أشعة الشمس، لافتا إلى أنه يمكن أن تؤدي النظافة اليومية غير السليمة إلى تقويض الصحة بعدة طرق، ويتأثر الجلد بالعديد من العوامل الخارجية، ومن خلال الغسيل والاستحمام والتنظيف اليومي، يمكن إزالة الشوائب والحفاظ من العدوى، والاستحمام اليومي أمر لا بد منه، خاصة عند العودة إلى المنزل.