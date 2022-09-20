للرجال.. احذر نقص هذا الفيتامين يؤثر على علاقتك الزوجية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آلاء نبيل

يعتبر فيتامين د، من أهم الفيتامينات التي يحتاجها الجسم، وعادة ما يمكن الحصول عليها من خلال البقاء في الشمس لمدة 20 دقيقة.

مع العلم لا توفر الشمس الجرعة الكاملة من الفيتامين، لذا قد يتأثر العديد من نقصانه، ما يؤثر على صحة الجسم بشكل عام، وعلى صحة العلاقة الجنسية بشكل خاص.

كيف يرتبط فيتامين د والخصوبة عند الرجال؟

تم ربط المستويات العالية من فيتامين د وخصوبة الذكور بتحسين جودة السائل المنوي وحركة الحيوانات المنوية، حيث أظهرت الأبحاث أن زيادة مستويات فيتامين د لدى الرجال يمكن أن ترفع مستويات الكالسيوم في حيواناتهم المنوية، مما ينتج عنه زيادة في الحيوانات المنوية وتحسين حركتها، وذلك وفقًا لما ذكره موقع "evewell".

وأظهرت دراسات أخرى أيضًا أن نقص فيتامين (د) لدى الرجال يمكن أن يقلل من حركة الحيوانات المنوية والعدد الإجمالي للحيوانات المنوية المتحركة، وبالتالي يؤثر على صحة العلاقة الزوجية، ويؤثر على الإنجاب.

كما أن نقص فيتامين د يتسبب في التأثير على صحة العضلات والعظام، بالإضافة إلى تأثر جودة السائل المنوي، كما أنه ارتبط بالعقم، مع العلم أنها تحتاج للمزيد من الأبحاث لتأكيد الأمر.

تأثير نقص فيتامين د بشكل عام

- ضعف العظام والعضلات.

- التأثير على صحة جهاز المناعة.

- التأثير على صحة الفم.

- الصعوبة في إنقاص الوزن.

- زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

علاجه

يفضل المتابعة مع الطبيب المختص للحصول على ما يكفي من فيتامين د، وفي حالة تأثر الرجال يجب علاج الأمر من خلال تلقي العلاجات اللازمة، وضرورة الحصول عليه من خلال تناول الأطعمة الغنية به، وتشمل أسماك التونة، والسلمون، البيض، أو من خلال تلقي مكملات غذائية.

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