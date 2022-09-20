تبدأ من 55 جنيهًا.. أسعار زجاجات المياه للأطفال مع اقتراب العام الدراسي

محمد اسماعيل - القاهرة - مع اقتراب العام الدراسي الجديد، تطرح محلات مستلزمات الدراسة العديد من أنواع المستلزمات التي يحتاجها الطالب للصف الجديد، ومن بين هذه المستلزمات زجاجات المياه.

وتعتبر زجاجات المياه من المستلزمات الشخصية الخاصة بكل طالب، ولا يجب استخدامها بمشاركة أحد، وخاصة في ظل انتشار الأوبئة الحالية، لذلك يحرص الآباء على شراء زجاجة خاصة للطفل قبل بدء العام الجديد.

ويفضل استخدام زجاجات مياه من بلاستيك قوي أو أى مادة أخرى تدوم مع الطفل خلال العام الدراسي، بدلا من الزجاجات المصنوعة من البلاستيك الخفيف.

وتختلف أشكال زجاجات المياه من عام لآخر، وأيضا يختلف سعرها بحسب المادة المصنوعة منها وحجمها.

ويمكن شراء زجاجات المياه من المتاجر التي تبيع مستلزمات الدراسة، أو من على منصات البيع الإلكترونية التي تتيح مختلف الأشكال والخامات والأسعار حسب ميزانية المشتري.

زجاجة مياه برسمة باندا

زجاجة مياه برسمة باندا مصنوعة من البلاستيك القوي، شفافة، تصل سعتها إلى لتر بدون شفاطة، ومتوفرة برسومات كرتونية مختلفة "باندا - بير -أرزق"، ويصل سعرها إلى 55 جنيهًا.

زجاجة مياه قابلة للطي

زجاجة مياه مصنوعة من السيلكون وقابل للطي، متعددة الألوان، يصل سعرها إلى 199 جنيهًا.

زجاجة مياه على شكل دب

زجاجة مياه بلاستيكية على شكل دب، متوفرة باللون البينك والأزرق والأخضر، يصل سعرها إلى 222 جنيهًا.

زجاجة مياه اكلريك

زجاجة مياه اكلريك شفافة، تصل سعتها إلى نصف لتر، متوفرة بالعديد من الألوان، يصل سعرها إلى 77 جنيهًا.

زجاجة من البولي بروبيلين

زجاجة مياه مصنوعة من البولي بروبيلين، وتصل سعتها إلى 350 ملي، بشفاطة، متوفرة باللونين الأبيض والأزرق، يصل سعرها إلى 92 جنيهًا.