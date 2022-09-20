6 أطعمة تساعد على تنظيف القولون من السموم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور جمال:

تناول العديد من الأطعمة الدسمة والحلويات يسبب لك مشاكل عديدة في الجهاز الهضمي، ولعلاج هذا الأمر تحتاج إلى تطهير القولون، حتى تستعيد صحتك مجدادًا.

-التفاح

يساعد البكتين الموجود في التفاح في إزالة جميع السموم من القولون وتقوية بطانة الأمعاء، فهو غني بالألياف التي تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي من جميع العوائق أيضًا، وذلك نقلاً عن موقع "foodndtv".

-بذور الكتان

هي مصدر غني بالألياف، وتساعد الألياف والدهون الجيدة في بذور الكتان في تحسين عملية الهضم وتنظيف القولون أيضًا.

-الأفوكادو

من أفضل الطرق لتحسين عملية الهضم تناول الأفوكادو يوميًا، حيث تعزز ألياف الأفوكادو الغنية القابلة للذوبان وغير القابلة للذوبان حركات الأمعاء وتساعد في الحفاظ على القولون نظيفًا، كما أنها تعمل على تقليل احتمالية الإصابة بسرطان القولون.

-عصير الفواكه

تناول كوبًا من عصير الفاكهة بانتظام للحفاظ على نظافة القولون، حيث تعمل الإنزيمات وأملاح التطهير الموجودة في عصائر الفاكهة أن تحافظ على القولون خاليًا من جميع السموم.

-السبانخ

تقدم الخضروات الورقية مثل السبانخ عددًا من الفوائد الصحية، وواحد منهم هو تطهير القولون، كما أنها تحافظ على الجهاز الهضمي خاليًا من جميع الأمراض.

-الثوم

يعد الثوم أحد الأطعمة الأكثر شيوعًا لمعظم مشاكل الجهاز الهضمي، ووهو غذاء ممتاز لتطهير القولون، ليس هو فقط، حيث يمكن للثوم أن يفعل المعجزات في الحفاظ على صحة قلبك.

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