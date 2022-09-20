شاب وفتاة يقعان في الغرام بجنازة إليزابيث: «طابور الوداع جمعهما»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على ما يبدو أن جنازة الملكة إليزابيث كانت حدثًا مميزًا لبعضهم، إذ أعلن مؤخرًا شاب وفتاة بريطانيين وقوعهما في الغرام، وذلك أثناء تواجدهما في جنازة الملكة وتوديعها وسط آلاف الحشود خلال الساعات الماضية.

تفاصيل تواجد الشاب والفتاة بالجنازة

وحسب ما كشف موقع 7news الإخباري الأسترالي، أن الشاب البريطاني المدعو «جاك»، والفتاة التي تدعى «زوي»، كانا انضما لطابور توديع الملكة إليزابيث الثانية في تمام الساعة العاشرة والنصف مساء الليلة الماضية، إذ كانا يرغبان في مشاهدة نعش الملكة وهو يسير لمثواه الأخيرة.

ولحسن الحظ اصطفا الشاب والفتاة خلف بعضهما البعض أثناء وقوفهما بطابور توديع الملكة، ومن هنا تبادلا أطراف الحديث سويًا، ما أتاح لهما الفرصة في الانجذاب والتعارف بشكل أكبر.

انجذاب وحب من النظرة الأولى

وسرعان ما انجذب الطرفان لبعضهما البعض، وشعرا بالحب من النظرة الأولى، حتى تعددت الأحاديث بينهما، ووصفت الفتاة لقائهما الذي جاء عن طريق الصدفة بـ«النعمة من الله»، فيما قال الشاب: «اكتشفت أنه لدينا بالفعل الكثير من الصفات والأشياء المشتركة بيننا».

وخلال التواجد لساعات طويلة مع مشاهدة فعاليات الجنازة التاريخية، التقط الثنائي لحظات بسيطة من الترفيه خلال الحديث، مع تناولهما كمية من الوجبات الخفيفة، بما فيها رقائق البطاطس والكرواسون.