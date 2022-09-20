من هي سونيا جرجس؟.. ظهرت مع محمد صلاح وتصدرت التريند «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من هي سونيا جرجس، واحدة من عمليات البحث التي تعددت عبر المحرك الشهير «جوجل» على مدار الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد ظهور صاحبة الاسم مع نجم الكرة العالمي محمد صلاح، وذلك تواجده خلال إحدى زياراته الأخيرة بمدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكانت نشرت الفتاة الصورة التي جمعتها بـ محمد صلاح، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، والتي لاقت تداولًا واسعًا، وسرعان ما جاءت التساؤلات حول من هي سونيا جرجس؟

من هي سونيا جرجس؟

وخلال السطور التالية نرصد معلومات عن سونيا جرجس، وفق حسابها الرسمي على موقع «انستجرام».

- حاصلة على لقب ملكة جمال مصر لعام 2021، وكذلك لقب miss elite.

- مصرية المولد، ولكنها نشأت وترعرعت في إيطاليا.

- من مواليد عام 1994، أي تبلغ من العمر 28 عامًا.

- تعيش في دبي.

- تهوى السفر والقيام بالرحلات بوجهات مختلفة حول العالم.

- يتابعها عبر حسابها الرسمي بموقع «انستجرام»، ما يقرب من 49 ألف شخص.

سونيا جرجس تنشر صورة بقميص لـ صلاح

وفي فبراير الماضي نشرت سونيا جرجس، صورة ظهرت بها وهي مرتدية قميص يحمل صورة محمد صلاح، وكذلك علم مصر، والتي لاقت تفاعلًا كبيرًا أيضًا.

وشاركت ملكة جمال مصر السابقة، صورة في يناير من العام الماضي، ظهرت خلالها برفقة الفنان عمرو دياب، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعيها أيضًا.

وتحرص المصرية سونيا جرجس من حين لآخر، على استعراض رشاقتها بنشرها عشرات من الصور بإطلالات مختلفة، وكذلك خلال سفرها لعدد من أنحاء ووجهات العالم، إلى جانب حرصها في التعبير المستمر عن انتمائها لمصر، حيث أنها كانت تقضي فترة من أيام الصيف خلال العام الجاري بإحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي.