فادي وكارولين اختارا السفر حول العالم بدل الشبكة والفرح: استغنينا عن الرفاهيات

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فكر الزوجان «فادي وكارولين»، في استبدال الرفاهيات من وجهة نظرهما بشيء يسعدهما، فوجدا أن في السفر 7 فوائد أبرزها أنه سيقربهما من بعضهما، فقررا اختيار السفر حول العالم بدلا من «الشبكة والفرح»، توفيرا للتكاليف ومحاولة منهما لإسعاد نفسيهما.

واستضاف برنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» فادي معوض وكارولين نبيل، الزوجين اللذين تخليا عن تقاليد الزواج المتعارف عليها من شبكة وحفل زفاف، بعد حب وارتباط 10 سنوات، وقالت كارولين: «كنا عند بعض في الفيس بوك وعمرنا ما اتكلمنا وفي يوم دخل يهزر واتكلمنا كان في 2013 وتم التعارف وأخذنا خطوة الزواج واستغنينا عن كل الرفاهيات مثل النيش والسفرة والشقة الكبيرة والفرح، والخطوبة كانت بسيطة جدا، والشبكة كانت هدية بسيطة منه».

فادي: نعطي أولولية لما يسعدنا ويسبب لنا البهجة

فيما قال فادي إن تفكيره يشبه زوجته كثيرا في إعطاء أولولية لما يسعدهما ويسبب لهما البهجة والسعادة، وتوجيه كل الطاقة تجاه كل ما يحبونه، وبالفعل سافرا لبلدين مختلفين قبل كورونا: «رجعنا من بالي وبعدين بدأت كورونا، ووقفو السفر، وبعد استقرار أوضاع كورونا عدنا للسفر مرة أخرى وسافرنا لجنوب أفريقيا والشهر المقبل مسافرين لـ4 دول، وهي جورجيا وتركيا ولبنان وأرمينيا، وبحلم بجولة أوروبية، وبزيارة البرازيل».

«كارولين»: السفر يقرب الشعوب من بعضها

وقالت «كارولين»، إنهما يختارا بين المكان الذي يرغبان بالتوجه له سواء بأفريقيا أو آسيا أو أوروبا، ثم يبحثان عن الأسعار المناسبة، والفيزا الأسهل في الاستخراج، مؤكدة على أن السفر يقرب الشعوب من بعضها ويتعرضون لمواقف جديدة ويخوضون تجارب كثيرة ومختلفة ويقومون بتجارب لأول مرة: الرحلات والسفر بيقربونا من بعض».