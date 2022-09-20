خبير أوبئة يوضح طرق حماية طلاب المدارس من كورونا: السر في الغذاء السليم

القاهرة - سمر حسين - ماما

مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد في أغلب مدارس الجمهورية، وتزامن التوقيت مع فصلي الخريف والشتاء، حيث تتزايد الإصابات بكورونا خلالهما، تخشى الأمهات على الأبناء من الإصابة بالفيروس المستجد نتيجة الاختلاط والتكدسات، ويبحث بعضهن عن طرق حماية أطفالهن من الوباء العالمي.

وقدّم الدكتور إسلام عنان، أستاذ علم الأوبئة، نصائحه للأسر المصرية بشأن كيفية حماية الأطفال في المدارس من الإصابات بفيروس كورونا، وكذلك الأنفلونزا، موضحا أن الوقاية من الفيروسات والأمراض واحدة، وتبدأ من الغذاء الجيد، والابتعاد عن الدهون والنشويات المشبعة بالدهون العالية.

«عنان»: النوم الجيد يؤثر في المناعة ومقاومة الجسم للفيروسات

وشدد أستاذ علم انتشار الأوبئة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلامي مصطفى كفافي والإعلامية هدير أبو زيد، على أهمية النوم الجيد في الصحة والمناعة ومقاومة الجسم للفيروسات، كما يجب الحفاظ على الأكل الصحي في المدارس، موضحا أن النظام الصحي في مصر قادر على تغيير منهجيته بسهوله، وهذا ما ساعدنا كثيرًا في مواجهة أزمات كورونا.

وأشاد «عنان» بالسياسة الصحية الموجودة في مصر، مضيفًا أن الجنس الشرق أوسطي والشمال إفريقي مختلف عن بعض البلاد، وهذا الأمر عامل مؤثر في مواجهة كورونا.

بروتوكول كورونا ينخفض بسبب التطورات العالمية

وأوضح أستاذ علم انتشار الأوبئة، أن بروتوكول كورونا ينخفض تدريجيا بسبب التطورات العالمية، وربما يتحول كورونا لفيروس طبيعي مثل الإنفلونزا، ويتم إلغاء إعلان الطوارئ لكورونا الفترة القادمة ويصبح مرض موسمي، ولكن هذا الأمر يتوقف على موجة الخريف القادمة، وشكل الإصابة.