ما الفرق بين البنج الكلي والنصفي في الولادة القيصرية؟.. استشاري يجيب

القاهرة - سمر حسين - صحة

لا تعرف الكثير من السيدات ما الفرق بين البنج الكلي والنصفي في الولادة القيصرية؟، لذلك يتساءلن على مواقع التاصل الاجتماعي المختلفة، وهو ما أوضحه الدكتور محمد بهاء، استشاري واستاذ مساعد النساء والتوليد والحقن المجهري بالقصر العيني.

وقال استشاري النساء والتوليد، إن هناك فرق بين البنج الكلي والنصفي أثناء عملية الولادة القيصرية فالبنج الكلي يؤخذ عن طريق الاستنشاق أو عن طريق الدم «الكانيولا»، ويخدر الجسم بالكامل أثناء العملية ويصل إلى المشيمة إلى الطفل فيخرج الطفل من بطن الأم وهو نائم.

البنج النصفي يبدأ مفعوله بعد 5 دقائق

وأضاف «بهاء»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البنج النصفي يؤخذ عن طريق إبرة رفيعة في العمود الفقري من خلال استشاري التخدير، ويتم حقنها بالمادة المخدرة، ومن مميزات البنج النصفي أنه يعمل بشكل سريع فيبدأ مفعوله بعد 5 دقائق ويستمر من حوالي ساعتين إلى أربع ساعات، ويعمل على تخدير الجزء النصفي من بداية البطن حتي الرجلين وتكون السيدة الحامل في وعيها أثناء العملية.

أوضح أن الحالات التي تستدعي ويتناسب معها ألبنج نصفي هم «مرضى القلب، مرضى ارتفاع ضغط الدم، أمراض الجهاز التنفسي والربو» كل هذه الحلات لا يتناسب معها البنج الكلي ويفضل لهم البنج النصفي، ومن مميزاته أن الأم تستطيع رؤية الطفل عند ولادته مباشرة.

أضرار البنج الكلي والنصفي

وتابع استشاري النساء والتوليد، أن من أضرار البنج الكلي هو تأخر عودة الأمعاء لحركتها الطبيعية بعد العملية، كما أنه يؤثر على الطفل، حيث يصل إليه عن طريق المشيمة، كما أنه يتسبب في عدم رؤية الأم للطفل أثناء الولادة، أما أضرار البنج النصفي فهو يسبب آلام بسيط في الظهر نتيجة الإبره ولكن مع تقدم التكنولوجيا والعلوم أصبح هناك وجود إبر مطورة واستخدام بنج موضوعي، كما يسبب البنج النصفي صداع شديد بعد الولادة.

وأوضح أن الحامل تخضع للبنج الكلي إذا لم يناسبها النصفي، وكان لديها مشكلة تعاني منها في الظهر أو سيولة في الدم أو أمراض في الدم.