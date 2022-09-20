عبير فؤاد: 4 أبراج للبنات تخشى الارتباط بسبب القيود والشك

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

تشعر بعض الفتيات بالخوف من الارتباط والزواج، لأسباب متعددة، ويختلف الأمر حسب الشخصية، والصفات والطباع، وهو ما تشرحه خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

ذكرت عبير فؤاد، خبيرة الأبراج عبر «هن»، أن الشخصيات تختلف حسب المواليد، وقدمت أكثر أبراج البنات خوفا من الارتباط والسبب وراء ذلك، وأنه يجب على الطرف الآخر معرفة كيفية التعامل معها حتى تطمئن.

أبراج البنات تخشى الارتباط

برج الجوزاء

صاحبة برج الجوزاء تعتبر من أكثر الشخصيات التي تخشى الارتباط، حيث إنها تشعر برعب من هذه الفكرة وفق خبيرة الأبراج: «صاحبة برج الجوزاء بتخاف لدرجة أنها ممكن تتعب لما الموضوع يدخل في الجد، وجواز رسمي، أول ما الموضوع بيتطور بتخاف على حريتها وأن حد يخنقها وبتخاف من القيود».

وذكرت عبير أن الخوف من القيود والحصول على حريتها يحدث أيضا مع جميع الأبراج اللاتي تحمل تاريخ ميلاده يوم 5، 14 و23.

برج السرطان

تخشى صاحبة برج السرطان من الجرح، وكونها شخصية تتصف بالشك، تظل تضع أمامها كل القصص السلبية والفاشلة قبل اتخاذ قرار الارتباط: «عشان تتأكد أن ده مش هيحصل فيها، عايزة تضمن أن الراجل اللي هترتبط بيها مش هيقلل من قدرها لأنها شايفة متقلش حاجة عن الراجل أي أنها لا تتخذ الأمر بسهولة».

برج الجدي

صاحبة برج الجدي استقلالية وتخشى جدا على كرامتها وأهم شيء التأكد أن الطرف الآخر لن يجرحها ويحترم كرامتها، وفق خبيرة الأبراج: «مش أي راجل بيعجبها بسهولة لأنها عملية وواقعية وقوية، وبتركز جدا في الشخص المسؤول ويكون طموح زيها عشان كده مش سهل تقبل بأي حد فبتخاف جدا من الارتباط وخاصة من غير المهتم».

برج الحمل

صاحبة برج الحمل تخشى على نفسها كونها معتدة جدا بنفسها ودائما تشعر بخوف أن يجرحها الطرف الآخر أو يرفضها في أي وقت: «عشان كده بتاخد قرار الارتباط بصعوبة، ولازم الراجل يحتوي صاحبات هذه الأبراج».