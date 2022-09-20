5 أطعمة تساعد على التخلص من «الكرش» والشعور بالشبع.. أبرزها البيض

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعاني الكثيرون من البطن الزائدة أو «الكرش» كما يطلق عليه، ويحاولون التخلص منها بأي طريقة لمظهرها المزعج وكذلك لصحة أفضل.

وشرح خبير التغذية محمد إبراهيم، عبر «هن»، أن يمكن التخلص من الكرش عن طريق تناول أنواع معينة من الأكل تساعد على الحرق والشبع مما يجعل الشخص يفقد الوزن وكذلك ممارسة تدريبات البطن يوميا لمدة نحو 20 دقيقة.

أطعمة تساعد على خسارة الكرش

الفاكهة والخضروات

يساعد الماء والألياف بالفواكه والخضروات في حرق دهون البطن مما ينتج عنها التخلص من الكرش، وخاصة التفاح الغني بمادة الفلافونويد والألياف الصحية، وفقا لخبير التغذية.

البيض

يعد البيض من أكثر الأكلات التي تساعد على حرق دهون البطن، كونه يحتوي على البروتين العالي والدهون الصحية والفيتامينات والمعادن الهامة والأساسية ولأنه يتميز بسعرات حرارية قليلة مما ينتج عنه أيضا المساعدة في فقدان الوزن والشعور بالشبع لفترة طويلة، وفقا لخبير التغذية.

الألبان

تساعد منتجات الألبان على حرق السعرات الحرارية حيث إنها تحتوي على البروتين ومصل اللبن وتساعد على الشعور بالشبع.

الخس

الخس والكابوتش من الخضروات المفيدة جدا والمليئة بالألياف وتجعل الشخص يشعر بالشبع لمدة طويلة، وسعراتها الحرارية قليلة، بحسب خبير التغذية محمد إبراهيم.

المكسرات

المكسرات غنية بالدهون الصحية وتحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات الصافية، ومليئة بالبروتين مما تساعد في اتباع النظام الصحي ويمكن الحصول على نحو 5 أو 7 حبات منها.