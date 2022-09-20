أول عرضين يكشفان الإصابة بسرطان القولون.. انتبه إليهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

سرطان القولون هو السبب الرئيسي الثاني للوفيات، كونه لا يسبب أعراضًا في البداية، لذلك قد لا يدرك الأشخاص أنهم مصابون.

وفيما يلي نوضح لكم أول عرضين يتجاهلهم الأشخاص لسرطان القولون، وفق ما ذكر موقع " bestlifeonline".

تبدأ معظم سرطانات القولون على شكل زوائد تسمى الزوائد اللحمية في البطانة الداخلية للمستقيم والقولون، وفق ما تقول جمعية السرطان الأمريكية (ACS).

وفي حين أن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم يزداد مع تقدم الشخص في السن، إلا أنه في ازدياد أيضا بالنسبة للبالغين الأصغر سنًا.

ومنذ التسعينيات، ارتفع معدل الإصابة بشكل كبير بين البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا، وفقًا لتقرير المعهد الوطني للسرطان (NCI).

وذكر المعهد القومي للسرطان أن هذه الزيادة سريعة لأن معدل الإصابة قد انخفض بين كبار السن إلى حد كبير بسبب تنظير القولون المنتظم وانخفاض معدلات التدخين.

لذلك فإن اكتشاف علامات الإنذار المبكر وإجراء الفحوصات المنتظمة وتنظير القولون أو اختبارات البراز في وقت مبكر من سن 45 أمر بالغ الأهمية.

ومن ناحية أخرى يمكن أن تعطيك معدتك الكثير من الإشارات التحذيرية عندما يكون هناك مشكلة، وتشمل بعض هذه الأعراض الغثيان والقيء ونزيف المستقيم وعسر الهضم وأنواع مختلفة من الألم.

بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يشير الإمساك والإسهال إلى مجموعة من المشاكل، ولكن نظرًا لكونهما شائعين جدًا، يمكن تجاهلهما بسهولة.

وبما إن السرطان يؤثر على طريقة عمل القولون، فإنه يسبب الإسهال، إذ يمتص القولون الكثير من الماء في عملية الهضم ويحول الفضلات من سائل إلى براز، لذلك عندما يحدث اضطراب في ذلك يحدث الإسهال.

وعلى الرغم من أن الإسهال علامة على الإصابة بسرطان القولون والمستقيم، فقد يكون الإمساك كذلك.

وبما إن القولون هو أيضًا ممر يخرج منه البراز من الجسم، وبالتالي عندما يكون هناك كتلة سرطانية تسدّه، يصاب المريض بالإمساك.

الأعراض وعوامل الخطر الأخرى:

نظرًا لأن مشكلات مثل الإسهال والإمساك بالإضافة إلى الأعراض المحتملة الأخرى للسرطان، مثل الانتفاخ أو عسر الهضم شائعة، فمن المهم معرفة متى يجب استشارة الطبيب.

وتشمل عوامل الخطر الأخرى لهذا المرض بعض عوامل نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي منخفض الألياف وعالي الدهون وحالات مثل مرض الالتهاب، لذا من الأفضل استشارة الطبيب لفحص سرطان القولون إذا كنت تعاني من أعراض تثير قلقك.

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