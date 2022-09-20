لن تصدق.. ما يحدث لجسمك عند شرب الشاي بعد الطعام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

الشاي من المشروبات التي يفضل تناولها كثير من الأشخاص يوميا، ولكن يرغب البعض في تناوله بعد الطعام مباشرة.

ولكن هل تعلم ماذا يحدث عند استهلاكه بعد الطعام مباشرة، هذا ما نكشفه وفقا لموقعي "thehealthsite" و"onlymyhealth".

-المركبات الفينولية الموجودة في الشاي تتداخل مع امتصاص الحديد عن طريق تكوين مركبات الحديد في بطانة الأمعاء من المعدة.

- يجب تناول الأطعمة الغنية بفيتامين ج والحديد إذا كنت ترغب في شرب الشاي بعد وجبتك.

-تناول الشاي بعد الوجبة مباشرة يقلل من توافر الكاتيكين، وهي مركبات موجودة في الشاي وتلعب دورًا حيويًا في الجسم.

-شرب الشاي مع الوجبات ليس مفيدًا للمرضى الذين يعانون من نقص الحديد حيث أن التانينات الموجودة فيه تعيق عملية امتصاص الحديد في الجسم.

-إذا كنت ترغب في شرب الشاي مع أو بعد وجباتك، من الأفضل تناول الشاي الأخضر أو شاي الزنجبيل حيث أنهما يساعدان على الهضم.

-يجب على الأشخاص المصابون بأمراض القلب التقليل من استهلاك الشاي لأنه يزيد من ضغط الدم ويسبب اضطرابات في نبضات القلب.

الفوائد:

يساعد الشاي الجهاز الهضمي على أداء وظيفته بشكل أكثر كفاءة عن طريق تحفيز إنتاج اللعاب والصفراء وعصير المعدة لتحسين عملية الهضم.

كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعمل كعوامل مضادة للالتهابات.

يحتوي الشاي الأخضر وشاي الأعشاب على مركبات البوليفينول وهي الكاتيكين التي تزيد من نشاط الإنزيم الهضمي، والبيبسين الذي يساعد في تكسير البروتينات الغذائية في المعدة.

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