طبيب يوضح فوائد «الكيتو دايت» ويحذر الحوامل: خطر على صحة الجنين

القاهرة - سمر حسين - صحة

يتبع بعض الأشخاص نظام «الكيتو دايت»، من أجل فقدان الوزن، وآخرون لعلاج عدد من الأمراض، ودائما ما يبحث الكثيرون عن الأطعمة والفواكه المسموح بها لتناولها في الكيتو.

في البداية يجب معرفة أن الكيتو دايت هو نظام غذائي يعمل على إحداث تغيير أساسي في طبيعة عمل الجسم، حيث يتحول من الاعتماد على حرق سكر الدم لحرق الدهون المُخزنة بالجسم، ويظل مصدرا للطاقة عندما يتناول الشخص الكربوهيدرات في حدود الكمية المسموحة يومياً.

أكد الدكتور محمد تامر، جراح عضو الأكاديمية الأمريكية للطب التجميلي، عضو الكلية الأوروبية لطب وجراحة التجميل، وعضو الجمعية الدولية للسمنة شرح بشكل مبسط، أن نظام الكيتو دايت عبارة عن قليل من الكربوهيدرات وعالي الدهون ومعتدل البروتين، حيث إنه يعمل على جعل الجسم يتوقف عن حرق السكر لحرق الدهون المُخزنة في الجسد حتى التي تكون موجودة منذ الصغر.

فوائد الكيتو دايت

- يساعد على علاج مرضى السكر من النوع الثاني، وفقا لوصف الدكتور محمد تامر.

- يساعد على علاج مرضى ارتفاع ضغط الدم.

-علاج اضطرابات الدهون.

- يساعد على علاج حب الشباب

- يعالج تكيس المبايض.

- يعالج الصرع.

- يعمل على فقدان سريع للوزن بالمقارنة بأنظمة مختلفة للدايت الأخرى.

- يساعد على التركيز والنشاط الذهني بشكل ملحوظ.

- يحسن الأداء عند ممارسة الرياضة وزيادة التحمل البدني.

الفواكه المسموح بها في الكيتو دايت

- الفراولة.

- التوت الأحمر.

- التوت الأسود.

- بطيخ.

- الأفوكادو.

- الكيوي.

كما توضح هذه الصورة المأكولات المسموح بها في «الكيتو دايت» وغير المسموح بها.

تحذير للمرأة الحامل من نظام الكيتو

نصح الدكتور محمد تامر،من يرغبون في اتباع نظام الكيتو، بزيارة الطبيب، خاصة الذين يعانون من أي مرض مثل السكر والضغط واضطرابات الدهون أو المرضعات، وحذر المرأة الحامل من اتباعه هو أو أي نظام دايت آخر حتى لا يسبب مخاطر على صحتها والجنين.

أما الذين يعانون من أي مرض وخاصة المصابين بمرض السكر وضغط الدم واضطرابات الدهون، فلابد من المتابعة مع طبيب، بحسب تأكيده، لأن هناك بعض القواعد التي يجب اتباعها مثل تقليل بعض الأدوية حتى لا يحدث هبوط.