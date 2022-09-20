بعد ظهورها مع محمد صلاح في دبي.. من هي سونيا جرجس؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أصبحت سونيا جرجس، حديث الساعة بعد ظهورها مع اللاعب المصري العالمي محمد صلاح، خلال إحدى زياراته لمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وما لفت الانتباه أنها مصرية وتعيش في دبي، وتعمل في موقع مرموق في واحد من أكبر الفنادق.

ويتساءل الكثيرون من هي المصرية سونيا جرجس؟، ويجيب التقرير التالي، على التساؤل كما يقدم أبرز المعلومات عنها بحسب حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

- اسمها سونيا جرجس وهي مصرية المولد ولكنها نشأت في ميلان بإيطاليا.

- تبلغ من العمر 28 عاما.

- قابلت محمد صلاح أول مرة في عام 2020، وثبتت صورتهما معا لتخلد تلك الذكرى على إنستجرام.

- حصلت على لقت ملكة جمال مصر في عام 2021، miss elite، وجرى اختيارها من بين 600 امرأة أخرى.

- كتبت إنها تحب السفر والترحال، وتعيش حاليا بدبي.

- تعمل سونيا جرجس، مديرة أحد المعاطم الفاخرة داخل دبي.

- قابلت محمد صلاح خلال وجوده في نفس الفندق، وقد قابلته من قبل في الأوتيل أيضا.

- تحرص دائما سونيا على تشجيع الملك المصري كما تحب وصفه محمد صلاح خلال مبارياته المختلفة.

- تنشر صور وهي مرتدية تي شيرت عليه صورته.

- يتابع سونيا عبر إنستجرام ما يزيد عن 45 ألف متابعا.